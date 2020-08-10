Бледанс намерена превратить свою квартиру в Москве в "островок любви"

Телеведущую переполняют эмоции, ведь ее жизнь начала налаживаться. После того, как звезда вместе со своим наследником отправилась в детско-православное путешествие по Крыму, ее переполняла энергия.
По словам Эвелины Бледанс, теперь она готова на исполнение своих мечт и реализацию собственных проектов. По приезде телеведущая успела запустить долгожданный марафон, ну и прикупить небольшую квартиру в столице.
Телеведущая добавила, что несмотря на свой возраст, она только сейчас смогла себе позволить покупку подобной жилплощади. Известно, что Эвелина всегда отдавала предпочтение загородным домам и небольшим резиденциям вдалеке от Москвы.
"Это моя первая квартира. Не буду говорить, почему, дабы продолжать слыть порядочным человеком, не выносящим сор из избы. Пусть у Семочки будет квартира!" – радостно заявила теледива.
Теперь Бледанс занята ремонтом апартаментов. Эвелина планирует сделать из нового жилья "островок любви". По мнению звезды, их квартира должна быть ярким и творческим пространством.
Напомним, что несколько дней назад Эвелина закатила скандал, связанный с ее доходами. Телеведущая пожаловалась, что скоро ее жизнь скатится до прожиточного минимума.
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