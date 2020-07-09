Всплыло семейное фото онкобольной Заворотнюк с мужем

Друзья звездной пары показали трогательный снимок Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. Влюбленные на нем позируют с шампанским.

Трогательный кадр появился в "Инстаграм" в День семьи, любви и верности. "Мы желаем им преодолеть все трудности и точно знаем, что вместе, рядом, вдвоем они обязательно со всем справятся", – гласит подпись к снимку.

На фото счастливые Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев улыбаются. Актриса в вечернем платье положила руки на плечо супругу. Фигурист обнимает артистку. Архивный кадр вызвал у поклонников массу эмоций. Они присоединились к пожеланиям паре. Напомним, ранее стало известно, что больная раком звезда вернулась после лечения домой. За ее состоянием наблюдают специалисты.