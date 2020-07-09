Всплыло семейное фото онкобольной Заворотнюк с мужем

Трогательный кадр появился в "Инстаграм" в День семьи, любви и верности. "Мы желаем им преодолеть все трудности и точно знаем, что вместе, рядом, вдвоем они обязательно со всем справятся", – гласит подпись к снимку.
На фото счастливые Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев улыбаются. Актриса в вечернем платье положила руки на плечо супругу. Фигурист обнимает артистку. Архивный кадр вызвал у поклонников массу эмоций. Они присоединились к пожеланиям паре. Напомним, ранее стало известно, что больная раком звезда вернулась после лечения домой. За ее состоянием наблюдают специалисты.
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