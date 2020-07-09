"Она не гналась за мнимым счастьем": подруга Жанны Фриске опубликовала архивное фото

О близкой подруге Жанны Фриске, живущей в Америке, мало кто знает. Именно Катя Цветова помогла артистке устроить свою жизнь за океаном. Девушка стала одной из первых, кому Жанна сообщила о страшном диагнозе. В честь дня рождения певицы Катя поделилась фото, сделанным в то время, когда Фриске чувствовала себя отлично.

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