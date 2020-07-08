Орлова почтила память Фриске в день ее рождения

В среду 8 июля Жанне Фриске могло бы исполниться 46 лет. В этот важный день друзья и коллеги вспоминают артистку. Совместную фотографию опубликовала и Ольга Орлова.

На снимке девушки стоят в обнимку. Видимо, кадр сделан на каком-то празднике – обе нарядно одеты, в руках у одной бокал вина, а у второй – микрофон. Жанна Фриске смеется и смотрит на кого-то за кадром, а Ольга Орлова, прижавшись к подруге, улыбается в камеру.

Солистка группы "Блестящие" трогательно подписала фотографию: "Сегодня твой день". Поклонники откликнулись в комментариях и вспомнили, каким прекрасным человеком была артистка. "Обожаемая Жанна🤗 память о тебе в моей голове с песнями (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Помним. Любим. Скорбим", "Она навсегда в нашей памяти", "Вечная память (😢 жалко так ее. Жанна красивая, молодая, жить и жить бы еще, воспитывать сыночка", – отметили подписчики Ольги Орловой.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни пять лет назад. Звезда боролась с раком, который ей диагностировали почти сразу после рождения сына Платона. Девушка всегда мечтала стать матерью, однако ей долго не удавалось встретить достойного мужчину. Наконец, в ее жизни появился Дмитрий Шепелев, который оставался с ней до последнего.

Рядом с постелью больной Жанны Фриске всегда была и Ольга Орлова. Она рассказала, что последние несколько месяцев певица была без сознания. Орлова до сих пор общается с семьей покойной артистки, а также видится с ее сыном Платоном, которому приходится крестной.