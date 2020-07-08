Сверкнувший кольцом Киркоров объявил о пополнении

Филипп Киркоров удивил поклонников. Певец показал кольцо на безымянном пальце, после чего объявил о пополнении.

На днях исполнитель побывал с детьми на открытии ресторана быстрого питания Chicken Mafia в Москве. Видеозаписями и фотографиями с мероприятия Филипп Киркоров поделился на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

На одном из снимков артист запечатлен вместе с владельцем заведения – рэпером Тимати. В подписи к посту Киркоров поздравил бизнесмена. "Знатный хавчик всегда у Тимати. С открытием нового ресторана", – обратился он к звезде.

Некоторые пользователи заметили кольцо на безымянном пальце Киркорова. Они предположили, что в личной жизни артиста произошли перемены. "Что за кольцо? Мы тут уже с ума сходим", – поинтересовался у звезды один из подписчиков.

Киркоров проигнорировал вопросы пользователей, но через несколько часов вновь разжег их любопытство. В личном микроблоге артист сообщил о пополнении в семье. Певец показал фотографию нового питомца.

"У нас прибавление. К нам приехал наш конь Клод. Будем одаривать его счастьем и заботой", – поделился радостью артист. Киркоров добавил, что семейное счастье он уже обрел. С каждым днем он будет стараться делать его ярче и крепче.

Слова Филиппа Киркорова сбили с толку подписчиков. Они не понимают, водит ли их певец за нос или же он наконец нашел спутницу жизни.

Напомним, исполнитель был женат один раз. С 1994 по 2005 год Филипп Киркоров состоял в браке с Аллой Пугачевой. После расставания они сохранили теплые отношения.