Сверкнувший кольцом Киркоров объявил о пополнении

На днях исполнитель побывал с детьми на открытии ресторана быстрого питания Chicken Mafia в Москве. Видеозаписями и фотографиями с мероприятия Филипп Киркоров поделился на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
На одном из снимков артист запечатлен вместе с владельцем заведения – рэпером Тимати. В подписи к посту Киркоров поздравил бизнесмена. "Знатный хавчик всегда у Тимати. С открытием нового ресторана", – обратился он к звезде.
Некоторые пользователи заметили кольцо на безымянном пальце Киркорова. Они предположили, что в личной жизни артиста произошли перемены. "Что за кольцо? Мы тут уже с ума сходим", – поинтересовался у звезды один из подписчиков.
Киркоров проигнорировал вопросы пользователей, но через несколько часов вновь разжег их любопытство. В личном микроблоге артист сообщил о пополнении в семье. Певец показал фотографию нового питомца.
"У нас прибавление. К нам приехал наш конь Клод. Будем одаривать его счастьем и заботой", – поделился радостью артист. Киркоров добавил, что семейное счастье он уже обрел. С каждым днем он будет стараться делать его ярче и крепче.
Слова Филиппа Киркорова сбили с толку подписчиков. Они не понимают, водит ли их певец за нос или же он наконец нашел спутницу жизни.
Напомним, исполнитель был женат один раз. С 1994 по 2005 год Филипп Киркоров состоял в браке с Аллой Пугачевой. После расставания они сохранили теплые отношения.
Популярные темы форума
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
Когда вы перестали кормить грудью?
Как пережить смерть ребенка
Папа не разрешает встречаться с кавказцем
Кого больше на форуме,тупых или умных?
На что бабы тратят свою жизнь?
Гогену Солнцеву делать нечего ?Симпатичный мужчина занимается <цензура>*,
Хочу быть с женатым
меня с детства не замечают
Индийцы