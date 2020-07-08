"Навсегда в наших сердцах": Жасмин рассказала о смерти близкого

Жасмин родилась в музыкальной семье. Ее отец Лев Яковлевич Манахимов был балетмейстером, а мать Маргарита Семеновна – дирижером. Сара не сразу пошла по стопам родителей. Сначала она окончила медицинский колледж и лишь после замужества задумалась о карьере певицы.
Во время обучения в семье будущей звезды случилось несчастье: умерла ее мать. Маргарита Семеновна несколько лет боролась с раком мозга, однако болезнь взяла свое. Женщина скончалась в возрасте 40 лет в феврале 1996 года.
В честь годовщины свадьбы родителей певица Жасмин опубликовала трогательный пост в соцсети "Инстаграм". Исполнительница рассказала, что ее отец до сих пор хранит верность супруге. Лев Яковлевич решил больше не вступать в брак и посвятил себя воспитанию детей.
"Почти полвека папа любил только одну женщину – свою Маргариту... Мамочка навсегда в наших сердцах", – написала артистка.
Свое послание певица Жасмин сопроводила фотографией с отцом и братом. Пользователи пожелали семье звезды счастья и здоровья. "Мира, тепла, любви вашей семье", "Очень красивая семья. А папа достоин поклона до земли", "На таких, как вы, земля все еще держится", – отметили комментаторы.
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