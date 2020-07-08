На том свете блистать: в гроб Заграевского положат самую дорогую брошь

Художник Сергей Заграевский запомнился зрителям различных ток-шоу не только яркими высказываниями, но и роскошными брошками, которые менял из эфир в эфир. Как говорят друзья, многие украшения он делал собственноручно. С ними его и похоронят.

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