На том свете блистать: в гроб Заграевского положат самую дорогую брошь

"Отпевание Сергея Заграевского состоится 8 июля в 11:00 в Москве, в морге №4 по адресу: Волховский переулок, 25, вход напротив заправки. Прощание состоится в Николо-Архангельском крематории в 13:00. Прийти могут все желающие. Кремация пройдет в этот же день", – сообщила помощница Сергея Заграевского.
А друзья художника рассказали, что в гроб положат роскошную брошь – самую любимую из его коллекции. Мол, был модником здесь, будет блистать и на том свете.
Между тем церковь плохо относится к подобным суевериям, считая, что в гробу уместна только специальная атрибутика православных. Это может быть венчик, крестик, саван, погребальная пелена.
Напомним, что Сергей Заграевский скоропостижно скончался в ночь на 6 июля от сердечно-сосудистой недостаточности на 56-м году жизни. Его смерть стала шоком для многих. В ближайшее время в эфир выйдет несколько снятых заранее программ с участием знаменитого эксперта.
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