Психолог о детях Прилучного после отдыха с Карпович: Будет травма

Актер Павел Прилучный практически сразу после развода с Агатой Муцениеце отправился в Крым. По некоторым данным, он взял на море детей и позвал новую подругу – звезду "Папиных дочек" Мирославу Карпович. Если это действительно так, от такого отдыха дети получат травму, уверена психолог Анна Завгороднева.

Специалист пояснила, что развод родителей – очень болезненный процесс для детей. Даже если они маленькие и до конца не понимают происходящего, в любом случае чувствуют напряжение. И если Прилучный действительно так быстро заменил Муцениеце на Карпович, это только ухудшает ситуацию.

По словам психолога, нового партнера нужно вводить в семью постепенно. Дети, сколько бы лет им ни было, наверняка будут мечтать, чтобы родители снова жили вместе. Резкое появление Карпович рядом с Прилучным может отрицательно сказаться на их неокрепшей психике.

Не исключено, что дети вовсе будут препятствовать новому роману отца. Иногда в таких случаях родитель встречает резкое сопротивление, ведь ребенок хочет, чтобы рядом была мать, а не чужая женщина.

"Травма будет", – подчеркнула специалист, рассуждая о состоянии детей Прилучного после отпуска с Карпович.

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце состояли в браке с 2011 года. Официально он был расторгнут в феврале 2020-го. За время совместной жизни у пары появилось двое детей. В 2013 году родился сын Тимофей, а в 2016-м – дочь Мия.

Отметим, что Прилучный не стремится делиться подробностями личной жизни. О его предполагаемом романе с Карпович стало известно после того, как пару засняли вместе на отдыхе. Артист информацию не подтвердил, но и не опроверг.