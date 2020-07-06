Вскрылись новые подробности состояния попавшего в больницу Хазанова

Несколько дней назад Геннадий Хазанов попал в больницу. Новые подробности о состоянии звезды узнали журналисты.

Вечером 3 июля в прессе появилась информация о том, что народный артист попал в больницу из-за проблем с сердцем. По некоторым данным, у Геннадия Хазанова выявили нестабильную стенокардию – обострение ишемической болезни.

В пресс-службе Театра эстрады опровергли эти данные. Представители учреждения рассказали, что актер находится на плановом обследовании в Научном центре имени Бакулева. "Он жив и здоров", – говорится в официальном сообщении.

Спустя некоторое время Хазанов вышел на связь с журналистами. Артист заявил, что чувствует себя хорошо, и попросил репортеров не беспокоить его звонками. "Все нормально со мной", – отметил он.

Вечером 5 июля знаменитость выписали из больницы. Подробности его самочувствия не разглашаются. Пока не известно, когда артист вернется к работе.

Геннадий Хазанов – российский актер и телеведущий. Художественный руководитель Театра эстрады. В 1991 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР.