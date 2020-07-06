Муж-бизнесмен бросил Анастасию Макееву ради любовницы

По появившейся в Сети информации, Анастасия Макеева осталась одна. Якобы ее супруг Александр ушел к другой женщине.



По слухам, предприниматель закрутил новый роман с актрисой Екатериной Седик. По данным источников, пара счастлива. Об этом говорят и совместные фото мужа Анастасии Макеевой с новой пассией, которые публикуются в Сети в открытом доступе.

Отметим, первые слухи о том, что в новом браке теледивы не все гладко, появились весной этого года. В апреле Анастасия Макеева выступила с официальным опровержением новостей о драме в семейной жизни.

Новые данные о том, что у ее мужа другая женщина, знаменитость пока не прокомментировала. Напомним, Анастасия Макеева вышла замуж за Александра в 2018 году. Примечательно, что она скрывала подробности торжества и оберегала личную жизнь от внимания публики.

До этого телеведущая была замужем за Глебом Матвейчуком. В 2018 году он начал жить с актрисой Еленой Глазковой. Анастасия Макеева не имеет детей, но очень надеется стать матерью.

