Муж-бизнесмен бросил Анастасию Макееву ради любовницы

По слухам, предприниматель закрутил новый роман с актрисой Екатериной Седик. По данным источников, пара счастлива. Об этом говорят и совместные фото мужа Анастасии Макеевой с новой пассией, которые публикуются в Сети в открытом доступе.
Отметим, первые слухи о том, что в новом браке теледивы не все гладко, появились весной этого года. В апреле Анастасия Макеева выступила с официальным опровержением новостей о драме в семейной жизни.
Новые данные о том, что у ее мужа другая женщина, знаменитость пока не прокомментировала. Напомним, Анастасия Макеева вышла замуж за Александра в 2018 году. Примечательно, что она скрывала подробности торжества и оберегала личную жизнь от внимания публики.
До этого телеведущая была замужем за Глебом Матвейчуком. В 2018 году он начал жить с актрисой Еленой Глазковой. Анастасия Макеева не имеет детей, но очень надеется стать матерью.
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