"Добьет с колена": Сябитову распекли за опасный совет женщинам

Пока Роза Сябитова продолжает раздавать советы женской половине человечества, Лена Миро публично критикует жизненные постулаты свахи. На этот раз ведущая шоу "Давай поженимся!" порекомендовала девушкам уважать себя и сразу же выбирать трех перспективных мужчин, а не ждать заветного кольца от одного единственного.

Главная сваха страны уверяет, для того, чтобы быть счастливой достаточно иметь сразу несколько ухажеров, которыми можно манипулировать. А кто из них первый предложение сделает, тот и получится все самое лучшее. По мнению Розы Сябитовой, если крутить роман с одним избранником, то велика вероятность не получить от него и кольца. Если же строить отношения с двумя представителями сильного пола, то женщина будет бесконечно выбирать между ними.

Многочисленные пользователи не смогли пройти мимо данного высказывания телеведущей и гневно набросились на сваху. Раскритиковать жизненные советы Сябитовой поспешила и Лена Миро в своем личном блоге.

Девушка отметила, что телеведущая обделена логикой и не понимает смысла своих слов. Миро искренне пыталась "уловить нить событий", но так и не смогла этого сделать. Лена задалась вопросом, почему нужно встречаться с тремя мужчинами, а не сразу с футбольной командой, как делают это некоторые звезды.

Более того, Лена Миро упрекнула главную сваху страны, что та призывает мужчин и женщин пользоваться своими животными инстинктами, не задумываясь о последствиях данного обмана.

"Роза апеллирует к древним инстинктам – если мужчина унюхает конкуренцию, он начнет добиваться тебя активнее. Правда, есть шанс, что он тебя не добьется, а добьет с колена – этого, на мой взгляд, Роза не учла", – грубо высказалась блогер.

Девушка представила, что могло бы произойти с барышней, которую рассекретили в день свадьбы или до нее. Лена Миро добавила, что в такой ситуации можно и одной остаться. А еще лучше – это заработать дурную славу, вот тогда и столкнуться с настоящими проблемами в личной жизни.