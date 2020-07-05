"Добьет с колена": Сябитову распекли за опасный совет женщинам

Главная сваха страны уверяет, для того, чтобы быть счастливой достаточно иметь сразу несколько ухажеров, которыми можно манипулировать. А кто из них первый предложение сделает, тот и получится все самое лучшее. По мнению Розы Сябитовой, если крутить роман с одним избранником, то велика вероятность не получить от него и кольца. Если же строить отношения с двумя представителями сильного пола, то женщина будет бесконечно выбирать между ними.
Многочисленные пользователи не смогли пройти мимо данного высказывания телеведущей и гневно набросились на сваху. Раскритиковать жизненные советы Сябитовой поспешила и Лена Миро в своем личном блоге.
Девушка отметила, что телеведущая обделена логикой и не понимает смысла своих слов. Миро искренне пыталась "уловить нить событий", но так и не смогла этого сделать. Лена задалась вопросом, почему нужно встречаться с тремя мужчинами, а не сразу с футбольной командой, как делают это некоторые звезды.
Более того, Лена Миро упрекнула главную сваху страны, что та призывает мужчин и женщин пользоваться своими животными инстинктами, не задумываясь о последствиях данного обмана.
"Роза апеллирует к древним инстинктам – если мужчина унюхает конкуренцию, он начнет добиваться тебя активнее. Правда, есть шанс, что он тебя не добьется, а добьет с колена – этого, на мой взгляд, Роза не учла", – грубо высказалась блогер.
Девушка представила, что могло бы произойти с барышней, которую рассекретили в день свадьбы или до нее. Лена Миро добавила, что в такой ситуации можно и одной остаться. А еще лучше – это заработать дурную славу, вот тогда и столкнуться с настоящими проблемами в личной жизни.
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