Прилучный забрал детей у Муцениеце и уехал на море с Карпович

Развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стал настоящий ударом для поклонников. Причиной разрыва Агата называла алкоголизм и несдержанность Павла. Сам артист решил воздержаться от комментариев. А на деле все и вовсе оказалось крайне банально. Судя по всему, Прилучный уже давно крутит роман с другой женщиной.
Разлучницей звездного семейства, по просачивающейся в Сеть информации, стала звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович. Причем отношения у влюбленных явно серьезные – Павел уже познакомил с девушкой своих наследников. Недавно парочку вместе с детьми застукали на морском побережье.
Один из поклонников артистов заметил странную компанию из Павла, его детей от Агаты в сопровождении Мирославы на черноморском курорте. Наблюдательному фанату даже удалось сделать пару снимков воркующих голубков.
Напомним, слухи о романе Павла Прилучного с Мирославой Карпович поползли сразу после разрыва предыдущих отношений артиста. При этом звезда "Папиных дочек" отказалась комментировать личную жизнь, а Павел и вовсе на протяжении всего краха его семьи сохранял молчание.
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