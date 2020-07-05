Геннадия Хазанова "похоронили" на фоне слухов о проблемах с сердцем

Помощник артиста по концертной деятельности, Табриз Шахиди, назвал журналистов, распространивших неправдивую весть, "дегенератами" и "сумасшедшими". Он не понимает, зачем кому-то понадобилось при жизни "хоронить" звезду. Табриз Шахиди добавил, что Геннадий Хазанов очень расстроился, узнав новость о собственной смерти.
Пресс-секретарь худрука Театра эстрады Карина Захарова вторит Табризу Шахиди. Коллега знаменитости возмущена случившимся. Она не захотела комментировать лживую информацию.
Напомним, 4 июля именитый новостной портал сообщил о смерти Геннадия Хазанова. Отмечалось, что знаменитость скончалась на 75 году жизни. По заверениям журналистов, артист почувствовал недомогание, обратился к медикам. Якобы врачи не смогли помочь худруку театра.
Как писали "Дни.ру", 3 июля Геннадий Хазанов выступил с заявлением. Артист опроверг информацию о проблемах со здоровьем. По его словам, доктора к нему не приезжали, он отлично чувствует себя. Между тем на следующий день стало известно, что Хазанов госпитализирован в кардиологическое отделение. У звезды диагностировали проблемы с сердцем.
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