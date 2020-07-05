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Шоу-бизнес
Геннадия Хазанова

Геннадия Хазанова "похоронили" на фоне слухов о проблемах с сердцем

Геннадий Хазанов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Представители опровергли кончину художественного руководителя Театра эстрады. Геннадий Хазанов жив и чувствует себя хорошо.
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Помощник артиста по концертной деятельности, Табриз Шахиди, назвал журналистов, распространивших неправдивую весть, "дегенератами" и "сумасшедшими". Он не понимает, зачем кому-то понадобилось при жизни "хоронить" звезду. Табриз Шахиди добавил, что Геннадий Хазанов очень расстроился, узнав новость о собственной смерти.

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Пресс-секретарь худрука Театра эстрады Карина Захарова вторит Табризу Шахиди. Коллега знаменитости возмущена случившимся. Она не захотела комментировать лживую информацию.

Напомним, 4 июля именитый новостной портал сообщил о смерти Геннадия Хазанова. Отмечалось, что знаменитость скончалась на 75 году жизни. По заверениям журналистов, артист почувствовал недомогание, обратился к медикам. Якобы врачи не смогли помочь худруку театра.

Как писали "Дни.ру", 3 июля Геннадий Хазанов выступил с заявлением. Артист опроверг информацию о проблемах со здоровьем. По его словам, доктора к нему не приезжали, он отлично чувствует себя. Между тем на следующий день стало известно, что Хазанов госпитализирован в кардиологическое отделение. У звезды диагностировали проблемы с сердцем.

Автор: 5 июля 2020, 10:43 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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Хазанов и Ярмольник потрясли театр своим видом

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