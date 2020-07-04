Муцениеце застукали в объятиях нового ухажера

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в середине июня. Артист уже нашел утешение в объятиях новой пассии, а вот бывшая жена пока находится в расстроенных чувствах и, видимо, пытается заставить его ревновать.

По крайней мере, такие мысли возникли у поклонников пары, когда те увидели в "Сторис" инстаграм-аккаунта актрисы фотографию с незнакомцем. Девушка обнимает высокого мужчину, лицо которого скрыто. На кадре виден лишь торс ухажера, который обхватила Агата Муцениеце. Артистка нежно прижимается к сильному плечу.

Сейчас звезда восстанавливается после бронхита, из-за которого почти месяц провела дома. У девушки даже подозревали коронавирус, однако тест оказался отрицательным. Врачи посоветовали артистке выдержать двухнедельный карантин.

Актриса жаловалась, что скучает в одиночестве дома, когда ее друзья уже гуляют и сидят на летних верандах кафе. Теперь, когда болезнь отступила, бывшая супруга Павла Прилучного отправилась в подмосковный санаторий, чтобы восстановить здоровье и отдохнуть.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Павел Прилучный отправился на море с детьми и новой возлюбленной, которой оказалась звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович. До этого пару уже видели вместе в одном из столичных торговых центров. После того случая актрисе стали поступать угрозы от поклонников бывшего мужа Агаты Муцениеце, однако девушка отметила, что не обращает внимания на негатив.