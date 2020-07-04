Муцениеце застукали в объятиях нового ухажера

По крайней мере, такие мысли возникли у поклонников пары, когда те увидели в "Сторис" инстаграм-аккаунта актрисы фотографию с незнакомцем. Девушка обнимает высокого мужчину, лицо которого скрыто. На кадре виден лишь торс ухажера, который обхватила Агата Муцениеце. Артистка нежно прижимается к сильному плечу.
Сейчас звезда восстанавливается после бронхита, из-за которого почти месяц провела дома. У девушки даже подозревали коронавирус, однако тест оказался отрицательным. Врачи посоветовали артистке выдержать двухнедельный карантин.
Актриса жаловалась, что скучает в одиночестве дома, когда ее друзья уже гуляют и сидят на летних верандах кафе. Теперь, когда болезнь отступила, бывшая супруга Павла Прилучного отправилась в подмосковный санаторий, чтобы восстановить здоровье и отдохнуть.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что Павел Прилучный отправился на море с детьми и новой возлюбленной, которой оказалась звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович. До этого пару уже видели вместе в одном из столичных торговых центров. После того случая актрисе стали поступать угрозы от поклонников бывшего мужа Агаты Муцениеце, однако девушка отметила, что не обращает внимания на негатив.
Популярные темы форума
Ваше отношение к Зеленскому?
Дочь не хочет рожать
Когда вы перестали кормить грудью?
На что бабы тратят свою жизнь?
Кого больше на форуме,тупых или умных?
Чувство вины
Напутствие для россиян
Папа не разрешает встречаться с кавказцем
Гогену Солнцеву делать нечего ?Симпатичный мужчина занимается <цензура>*,
Дал пощечину