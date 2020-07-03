Сергей Шнуров прозвал свою новую пассию "королевой"

Два года назад Сергей Шнуров официально разорвал отношения со своей бывшей супругой Матильдой. После громкого развода певец долгое время не раскрывал подробностей личной жизни и пытался мирным путем разойтись с женой.

Несмотря на то, что брак Сергея Шнурова и Матильды продлился более восьми лет, скандалов при разводе не было. Пара спокойно разделила все совместно нажитое имущество и разъехалась по разным квартирам. Стоит отметить, что певец недолго мучился от разрыва с женой. Спустя несколько месяцев музыкант заявил, что его сердце занято. Тогда он впервые вышел в свет с новой возлюбленной.

Оказалось, что на этот раз Шнуров закрутил роман и тайно женился на 28-летней Ольге Абрамовой. Новая избранница Сергея не стремится к публичности и всячески избегает массовых мероприятий, на которые ее приглашают вместе с супругом. Сам же музыкант редко делится их совместными фотографиями. Если и публикует, то небольшие инстаграм-истории, на которых незаметно проскакивает Ольга.

Теперь же Сергей Шнуров не только опубликовал видео с молодой женой, но и посвятил ей четверостишие. Абрамова не стала комментировать романтический порыв своего мужа, а отправила лишь один смайлик в форме сердца.

"Не смотрю теперь налево, только прямо на тебя. Мне? Такая королева? Как прекрасно жить любя!" – чувственно подметил музыкальный продюсер в своем "Инстаграм".

Напомним, что певец познакомился с будущей пассией еще до того, как развелся с Матильдой. Сергей Шнуров мог часами разговаривать с девушкой в присутствии экс-супруги. Стоит отметить, что Ольга начала близко общаться с возлюбленным после одного из светских мероприятий. Девушка с первых минут смогла очаровать музыканта. Можно только предположить, что же стало причиной столь сильной влюбленности.

