Эмин Агаларов обратился к бывшей жене

В мае 2020 года Эмин Агаларов сообщил, что расстался с моделью Аленой Гавриловой. Новость оказалось неожиданной для многих поклонников. Девушка до сих пор не может прийти в себя после решения супруга: она то и дело намекает на депрессию в "Инстаграм".
В этом браке у певца родилась дочь Афина. Девочке всего полтора года. Оба родителя принимают активное участие в воспитании наследницы. У Эмина также есть сын Али и дочь Микаила, которых родила ему бывшая избранница Лейла Алиева, и приемная – Амина.
К слову, с экс-возлюбленной Агаларов остался в дружеских отношениях. Накануне он поздравил ее с 36-летием, опубликовав совместное фото в своем инстаграм-аккаунте.
"С днем рождения! Лейла, ты настоящий друг, удивительная мама и партнер на всю жизнь. Будь счастлива всегда! Ничто не может остановить тебя!" – написал певец.
Лейла Алиева – известный общественный деятель Азербайджана. Она является дочерью президента страны Ильхама Алиева и внучкой бывшего лидера Гейдара Алиева.
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