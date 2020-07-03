Эмин Агаларов обратился к бывшей жене

Эмин Агаларов опубликовал фото с экс-супругой и оставил трогательное сообщение. Женщина отметила день рождения.

В мае 2020 года Эмин Агаларов сообщил, что расстался с моделью Аленой Гавриловой. Новость оказалось неожиданной для многих поклонников. Девушка до сих пор не может прийти в себя после решения супруга: она то и дело намекает на депрессию в "Инстаграм".

В этом браке у певца родилась дочь Афина. Девочке всего полтора года. Оба родителя принимают активное участие в воспитании наследницы. У Эмина также есть сын Али и дочь Микаила, которых родила ему бывшая избранница Лейла Алиева, и приемная – Амина.

К слову, с экс-возлюбленной Агаларов остался в дружеских отношениях. Накануне он поздравил ее с 36-летием, опубликовав совместное фото в своем инстаграм-аккаунте.

"С днем рождения! Лейла, ты настоящий друг, удивительная мама и партнер на всю жизнь. Будь счастлива всегда! Ничто не может остановить тебя!" – написал певец.

Лейла Алиева – известный общественный деятель Азербайджана. Она является дочерью президента страны Ильхама Алиева и внучкой бывшего лидера Гейдара Алиева.