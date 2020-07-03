В Сеть попало снятое за два часа до трагедии видео погибшей Насти Тропицель

Мать Насти Тропицель нашла в телефоне дочери видео, снятое за два часа до смерти. На опубликованных в Сети кадрах видно, как девушка едет на мотоцикле в качестве пассажира. Байком управляет ее возлюбленный Виктор. Блогер беззаботно улыбается в камеру и показывает красоты острова.
Родительница девушки полагает, что трагедии можно было избежать. Ей надо было просто позвонить дочери и поддержать после ссоры с отцом, которая произошла накануне. Когда Настя ехала на мотоцикле, в Ленинградской области было раннее утро, поэтому мать перенесла звонок на более позднее время.
"Я решила прилечь еще на пару часиков и позвонить чуть позже, но потом оказалось уже поздно. Я получила сообщение о том, что Настя погибла", – написала женщина в своем инстаграм-аккаунте.
Пользователи Сети в комментариях попросили ее не винить себя. "Чувство вины мне знакомо. Все произошло так, как произошло. Это судьба... Не вините себя, пожалуйста. Мы с Вами", "Не беспокойтесь, все будет хорошо, я уверена. Сама Настя говорила, что нужно верить в лучшее", – отметили подписчики.
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