Никто не видел: всплыли редкие фото Софии Ротару

Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Пятница
3 июля
Лента новостей
12:19
В Ингушетии двоих полицейских экстренно госпитализировали после аварии:
12:09
Экс-жена отсудила алименты у скандалиста Кирилла Емельянова из сериала "Кадетство"
12:02
Пригожина гонят из России после жалоб на безденежье
11:57
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
11:48
"Я сам его выбирал": Ургант высказался о темнокожем парне дочери
11:42
Поправки одобрены: ЦИК официально сообщил о результатах общероссийского голосования
11:41
Мать-стоматолог не лечит зубы Бузовой: Чтобы не капризничала
11:37
Айза Анохина вернула себе фамилию бывшего мужа
11:33
Елена Ксенофонтова раскрыла подробности второго сезона сериала "Кухня. Война за отель": Новые лица будут
11:32
Самые захватывающие литературные сериалы этого лета
11:12
Минтруд обяжет чиновников соблюдать нормы литературного русского языка
11:08
"Жрать перестаньте и похудеете": Фадеев столкнулся с вопиющим хамством
11:05
Эмин Агаларов обратился к бывшей жене
11:04
Под Самарой свыше 1,5 тысячи человек эвакуировали из-за утечки газа
11:01
"Это стало открытием": Маркл поразила способностями
10:53
Мария Горбань из сериала "Кухня" восхитила фигурой в купальнике: Морская богиня
10:53
Тренировка на улице: простые упражнения на каждый день
10:46
Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 718 инфицированных
10:45
"Появились другие романтические отношения": обнародованы сенсационные данные о расставании Асмус и Харламова
10:37
В Сеть попало снятое за два часа до трагедии видео погибшей Насти Тропицель
10:32
Никто не видел: всплыли редкие фото Софии Ротару
10:14
"Опять передоз?": Самбурскую под капельницей в антипохмельной клинике страшно скрючило
09:59
Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам
09:39
Представители рэпера Loc Dog отреагировали на слухи о его романе с Полиной Гагариной
09:18
Галкин посмеялся над разницей в возрасте между ним и Пугачевой
09:00
"Когда рушится семья – во все стороны летят острые осколки": пронзительный рассказ Повалий о разводе
08:44
"Бац – и остановилась": Надежда Бабкина в подробностях рассказала о пережитой коме
08:33
"На гулянки и отдых деньги Жени тратить не буду": возлюбленная Осина о судьбе наследства
08:16
НАО отказался принять поправки к Конституции из-за объединения с Архангельской областью
07:30
Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 июля 2020 года
03:55
Экс-депутат Рады: Украина боится возвращения Донбасса
02:02
Звезда "Дома-2" Элла Суханова родила первенца: Не могу поверить!
23:57
Памела Андерсон снялась обнаженной в честь 53-летия
22:57
Врач раскритиковал заявление Лукашенко о победе над коронавирусом: Это на его совести
22:02
"Не семья, а тень": Ковальчук затравили за странное фото с дочкой
21:37
Борисова поименно назвала наркоманов и алкоголиков российского шоу-бизнеса
20:34
Скончался поэт Борис Дубровин
20:25
Женившийся на молодой израильтянке Макаревич рассказал о свадьбе: По-еврейски
20:23
Пойман продавший четыре российских истребителя по 153 рубля чиновник
19:45
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:37
Осужденный за мошенничество Серебренников прокомментировал приговор: Я не вор
19:32
Росавиация продлила запрет на международные авиаперелеты до конца июля
18:49
Более половины опрошенных украинцев недовольны работой Зеленского
18:47
Не успевшую развестись Гагарину поймали в компании популярного рэпера
18:03
В Германии заявили об окончании эпохи Лукашенко в Белоруссии
17:54
39-летняя Равшана Куркова раскрыла секрет идеальной кожи
17:45
Переболевшая коронавирусом мать Малышевой оказалась в инвалидном кресле
17:41
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
17:32
Володин: Принятие поправок к Конституции укрепит страну и повысит уровень жизни
17:28
Набравшая вес Зоя Бербер о пышных формах: Надену утягивающее белье
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"У нас была баночка рассола от похмелья": Кузьмин рассказал о романе с Пугачевой
"Человек со странностями": Сафоронов считает попавшего в психушку Алибасова обманщиком
"Он с ума сойдет": адвокат опасается за здоровье Ефремова из-за скандальных новостей
Эксперт: У Лукашенко остался последний способ удержать власть
Врач раскритиковал заявление Лукашенко о победе над коронавирусом: Это на его совести
Шоу-бизнес
Никто не видел: всплыли редкие фото Софии Ротару

Никто не видел: всплыли редкие фото Софии Ротару

София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Личный фотограф Аллы Пугачевой продолжает радовать пользователей "Инстаграм" архивными фотографиями. На этот раз Роман Родин опубликовал раритетный кадр 1998 года, на котором изображена София Ротару.
прочитано 348 раз

Украинская певица не раз оказывалась в центре внимания фотографа. На снимке отчетливо видно, как София Ротару стоит на сцене Дворца культуры. Певица разодета в яркий наряд – длинное красное платье. Видимо, Ротару стала гостьей одного из важных мероприятий того времени. Неподалеку от Софии расположилась группа юных артистов, аплодирующих исполнительнице.

ПО ТЕМЕ

"Нищую" Ротару подняли на смех: Наглость!

София Ротару

София Ротару певица, актриса

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Фотограф не был многословен и не стал подробно описывать снимок. Поклонникам Софии Ротару остается только гадать, где и когда был сделан кадр.

"София Ротару на концерте в 1998 году", – написал Роман Родин.

Напомним, что несколько дней назад разразился скандал, связанный с материальным положением певицы. София Ротару, как и многие представители шоу-бизнеса, осталась во время самоизоляции без гонораров и концертов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Роман Родин (@romanrodin1959)

По словам исполнительницы, ей пришлось отменить все запланированные выступления. Ротару призналась, что больше всего переживает за поклонников, которые еще долго не смогут услышать певицу вживую. Стоит отметить, что София, по самым скромным подсчетам, потеряла порядка 40 миллионов рублей.

Автор: 3 июля 2020, 10:32 Источник: Инстаграм Романа Родина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Более половины опрошенных украинцев недовольны работой Зеленского
В Германии заявили об окончании эпохи Лукашенко в Белоруссии
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Володин: Принятие поправок к Конституции укрепит страну и повысит уровень жизни

Шоу-бизнес

Айза Анохина вернула себе фамилию бывшего мужа
"Жрать перестаньте и похудеете": Фадеев столкнулся с вопиющим хамством
Эмин Агаларов обратился к бывшей жене
"Это стало открытием": Маркл поразила способностями

Проишествия

Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей
Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

"Не семья, а тень": Ковальчук затравили за странное фото с дочкой

Дочке звезды скоро будет три года
Шоу-бизнес

Соколовский о расставании с возлюбленной: Делаю акцент на положительной стороне

Пара была вместе почти год
Шоу-бизнес

Появились первые подробности о новом романе Брэда Питта

Звездная пассия рассказала, как познакомилась с актером
Шоу-бизнес

"Они моральные уроды": бывшего мужа Бледанс втянули в скандал

Мошенники открыли сбор денежных средств

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года
Гороскоп на июль 2020 года
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе
Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)
Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+