Никто не видел: всплыли редкие фото Софии Ротару

Личный фотограф Аллы Пугачевой продолжает радовать пользователей "Инстаграм" архивными фотографиями. На этот раз Роман Родин опубликовал раритетный кадр 1998 года, на котором изображена София Ротару.

Украинская певица не раз оказывалась в центре внимания фотографа. На снимке отчетливо видно, как София Ротару стоит на сцене Дворца культуры. Певица разодета в яркий наряд – длинное красное платье. Видимо, Ротару стала гостьей одного из важных мероприятий того времени. Неподалеку от Софии расположилась группа юных артистов, аплодирующих исполнительнице.

Фотограф не был многословен и не стал подробно описывать снимок. Поклонникам Софии Ротару остается только гадать, где и когда был сделан кадр.

"София Ротару на концерте в 1998 году", – написал Роман Родин.

Напомним, что несколько дней назад разразился скандал, связанный с материальным положением певицы. София Ротару, как и многие представители шоу-бизнеса, осталась во время самоизоляции без гонораров и концертов.

По словам исполнительницы, ей пришлось отменить все запланированные выступления. Ротару призналась, что больше всего переживает за поклонников, которые еще долго не смогут услышать певицу вживую. Стоит отметить, что София, по самым скромным подсчетам, потеряла порядка 40 миллионов рублей.