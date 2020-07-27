Ротару озвучили неутешительный вердикт

Промоутер и генеральный директор компании "Ру-концерт" Евгений Морозов рассказал, что звезд сейчас неохотно приглашают на корпоративы и частные вечеринки. Если и проводят торжества – делают это тихо, без шума и помпы, за небольшие деньги. Морозов убежден, что наступило время экономить.
Однако знаменитости привыкли жить роскошно и не желают умерить свои аппетиты. "Цены никто из артистов не хочет опускать. Значит, наши звезды в ближайшие полтора года будут сидеть без работы, либо будут вынуждены опустить гонорар до 500 тысяч рублей", – вынес неутешительный вердикт промоутер.
В 1998 году гонорар Аллы Пугачевой составлял 25 тысяч долларов. Выступление Софии Ротару, которую называют главной конкуренткой Примадонны, стоило 17 тысяч долларов. Теперь цена на "хуторянку" взлетела в четыре раза. Правда, мало кто готов отвалить такие деньги.
Промоутер пояснил, почему так произошло. В начале 2000-х стали регулярно проводиться мероприятия, куда приглашали артистов. Обычно организаторами были бизнесмены, старательно демонстрирующие свой уровень доходов. Таким образом они пытались произвести впечатление на коллег, чтобы заручиться выгодными контактами. "Так же и со звездами. Если у тебя поет Пугачева или Ротару, значит, ты на коне", – уточнил промоутер.
Сегодня все изменилось, причем не в лучшую сторону. "Эти знаменитые в нулевых олигархи избаловали весь шоу-бизнес. Сейчас эти богачи в бегах, а артисты по-прежнему нам говорят: "Ну нам же так хорошо жилось, мы хотим получать такие же большие деньги!" – рассказал промоутер.
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