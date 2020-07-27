Подросший сын Сергея Лазарева превратился в настоящего красавца

Совместное фото Сергея Лазарева с 6-летним сыном Никитой произвело фурор. Поклонники пришли в восторг от увиденного.

Певец, актер Сергей Лазарев последнее время известен не только как талантливый исполнитель, но и как замечательный отец. Он воспитывает 6-летнего сына Никиту и маленькую дочь Анечку. Сергей не любит распространяться на тему личной жизни, поэтому появление сына и дочки стало сюрпризом для поклонников.

Младшую дочь Анечку певец показывает довольно редко, а вот фотографии с сыном Никитой появляются на страничке Сергея с завидной частотой. На этот раз артист похвастался совместным снимком с сыном, где они позируют стоя на лестнице. Никита одет в стильную джинсовую куртку и узкие брюки, а Сергей в свободном джемпере и голубых джинсах. Публикацию Сергей Лазарев традиционно подписал "Папа и сын". Поклонники буквально засыпали исполнителя комплиментами:" Никитка какой красавчик! глаз не оторвать!", "ну что за красавчики", " Счастливая семья", – писали фолловеры. Отметился в комментариях и друг Сергея Влад Топалов, написав: " Ващеееееее!!!! Семья!".

Детей Сергею Лазареву помогают воспитывать мама Валентина Викторовна и няни. Старшего Никиту певец часто берет с собой в поездки. Например, недавно они вместе посетили автомобильный фестиваль Drive&Live, который проводится в подмосковном парке Яхрома. Никита смотрел как отец репетирует перед выступлением. "С мелким поехали по делам", − написал певец в разделе Stories. Именно там и была сделана фотография, вызвавшая такой восторг.