Александр Беляев оставил сыну богатое наследство

Известный телеведущий Александр Беляев оставил единственному сыну Илье недвижимость и дорогую коллекцию марок, лучше которой нет на всем постсоветском пространстве.

Прогнозы погоды известного телеведущего Александра Беляева любили миллионы телезрителей. У Александра Вадимовича было два главных увлечения в жизни: география и филателия. В этих областях он достиг невероятных успехов. Известно, что телеведущий был одним из самых авторитетных специалистов среди филателистов всего мира и имел огромную уникальную коллекцию марок.

Кандидат географических наук Александр Беляев с легкостью завоевал любовь телезрителей благодаря артистическому таланту, который проявился у телеведущего еще во время учебы в университете, где он играл в студенческом театре. Александр Вадимович умело совмещал научную деятельность в Институте географии РАН с работой на телевидении.

Стоит отметить, что сам Александр Вадимович не раз говорил, что в жизни все получалось во многом благодаря надежному тылу в лице жены Нины и сына Ильи. С супругой они купили квартиру, а в 2006 году дом недалеко от Москвы. По признанию самого телеведущего, в дом пришлось вложить почти в два раза больше, чем он стоил.

Помимо перечисленной недвижимости единственному сыну Александра Беляева Илье досталась коллекция уникальных марок.

"С детства интересовался марками, их у меня очень много – целая комната отведена. Я член-корреспондент Национальной академии филателии, в этой сфере достаточно известный человек", – рассказывал Александр Вадимович.

Телеведущий был прекрасным семьянином и в одном из интервью говорил, что погода за окном не так важна, ведь мы уже через месяц забудем каким было лето, а вот погода в доме гораздо важнее!