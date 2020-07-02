Не успевшую развестись Гагарину поймали в компании популярного рэпера

Около месяца назад появилась информация о том, что Полина Гагарина разводится с Дмитрием Исхаковым. Фотограф подтвердил слухи о расставании, а вот певица предпочитает не комментировать ситуацию.

Судя по соцсетям звезды, она будто не придает значения распавшемуся браку: продолжает публиковать жизнерадостные фотографии, делится творчеством и рассказывает о планах. По слухам, инициатором расставания стала именно артистка – якобы муж постоянно ее ревновал, да и вообще по статусу не подходил.

Фанаты успели приписать Полине Гагариной новой роман. Некоторые посчитали, что звезда уже нашла мужу замену. Неделю назад певицу сфотографировали с музыкальным продюсером Владимиром Чиняевым (ChinKong). Ребята гуляли по магазинам, мило беседовали и даже обнимались.

Однако слухи оказались лишь слухами, и связь молодых людей не подтвердилась. Не прошло и дня, как в избранники Полине Гагариной записали еще одного представителя шоу-бизнеса. Поклонники засняли звезду с рэпером Александром Жвакиным, более известным под псевдонимом Loc-Dog.

Однако, возможно, ни один из спутников артистки не является в действительности ее ухажером. Как оказалось, в тандеме с хип-хоп-исполнителем и саунд-продюсером девушка работает над новой песней, так что встречи можно считать рабочими.