Дочка Жасмин превратилась в шикарную леди с формами

Маргарите идет девятый год, но уже сегодня она потрясает роскошными женственными формами, грациозностью и красотой. Сказываются еврейские корни матери и отца!
На ее аккаунт в социальной сети "Инстаграм" подписаны свыше 33 тысяч человек – не каждый известный артист может таким похвастаться. Наследница звезды позирует в красивых платьях, показывает своих друзей, делится успехами в музыке и спорте.
Страницу Маргариты пока ведет ее знаменитая мама – Жасмин хочет, чтобы дочь проводила больше времени без компьютера, наслаждаясь реальной, а не виртуальной жизнью.
Рассказывая об очередном фото, наследница певицы улыбается: "Брат Мирон, как всегда, за кадром лопает сладости, ну а я уже взрослая инсталеди". И пользователи с этим согласны – у девочки хорошая фигура, густые вьющиеся волосы, выразительный взгляд и обезоруживающая улыбка.
"Вы и вправду очень взрослые, чтобы есть сладости", "Какая ты миленькая девочка, очень красивая, сразу видно – вылитая копия своей мамы", "Ты уже совсем большая, поэтому нужно поддерживать свою фигуру", "Маргариточка, ты и вправду ИнстЛеди – такая уже взрослая и красивая" – восхищаются влюбленные подписчики женственностью Маргариты Шор.
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