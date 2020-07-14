Дочь Заворотнюк показала дорогого человека и призналась в любви

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк разоткровенничалась. Анна выложила снимок, на котором запечатлена с любимым человеком.

С недавних пор Анна Заворотнюк не менее популярна, чем ее именитая мать. О состоянии Анастасии Заворотнюк ничего неизвестно, поэтому поклонники внимательно следят за ее старшей дочерью в надежде узнать подробности.

Напомним, что звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком. Несколько месяцев назад артистку чуть ли не хоронили в Сети, а ушлые журналисты даже ездили на кладбище, чтобы проверить, нет ли на семейном участке ее могилы. Однако сейчас, по словам Анны, состояние Анастасии внушает оптимизм.

В любом случае жизнь идет своим чередом. Накануне, 13 июля, исполнилось 20 лет сыну актрисы. Анна опубликовала фотографию с братом и призналась ему в любви. В отличие от сестры Майк предпочитает лишний раз не "светиться", поэтому каждое его фото для фанатов на вес золота.

Подписчики инстаграм-аккаунта Анны отметили, что Майк похож на свою знаменитую мать, а также на сестру. Поклонники рассыпались в комплиментах и пожеланиях имениннику.

Майк, как и Анна, учился в Америке. Когда стало известно о смертельно опасной болезни Заворотнюк, ее дети вернулись в Россию. Теперь Анна регулярно публикует фотографии – скорее всего, сделанные в особняке в Крекшино. Говорят, таким образом она зарабатывает на дорогостоящее лечение матери.