У актера из сериала "Улицы разбитых фонарей" украли ребенка

Не так давно Георгий Поздняков расстался с супругой. Как рассказал актер, они с бывшей женой решают вопрос, с кем останутся отпрыски.
Стало известно, что Поздняков обратился в полицию с заявлением о похищении ребенка. Актер привез детей на несколько дней к бабушке (матери экс-супруги), которая живет в Санкт-Петербурге. Когда та гуляла с ребятами, незнакомец посадил младшего в машину и увез.
По некоторым данным, речь идет о новом избраннике бывшей жены Позднякова. Сообщается, что мужчина вместе с ребенком направился в Москву. Говорят, его уже задержали.
Поздняков предположил, что экс-супруга подговорила любимого на преступные действия. Сама она пока не прокомментировала ситуацию.
Напомним, что Георгий Поздняков много лет служил в Магнитогорском драмтеатре имени Пушкина. Сейчас он проживает в Санкт-Петербурге. Актер прославился благодаря ролям в фильмах "Ментовские войны – 8" и "Улицы разбитых фонарей – 12".
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