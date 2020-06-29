Владислав Третьяк из сериала "Улицы разбитых фонарей" ударил жену ножом в лицо

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" напала на супругу с ножом. Владислав Третьяк поранил лицо жены, актрисы Яны Третьяк.

Накануне, 28 июня, между артистом и его избранницей произошла серьезная ссора. В разгар конфликта Владислав Третьяк схватил нож и набросился на супругу. Яна Третьяк получила лезвием по лицу.

Сейчас здоровью жены артиста "Улиц разбитых фонарей" ничего не угрожает. Яна уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Полицейские начали проверку.

Отметим, о личной жизни актера мало известно. О семье Владислав рассказывать не любит. Чета воспитывает двоих детей. Недавно старшему наследнику исполнилось девять лет.

Владислав Третьяк известен зрителям благодаря таким проектам как "Улицы разбитых фонарей", "Последний министр", "Ментовские войны". Артист часто выходит на театральную сцену. Он работал в театрах "Театральный ОсобнякЪ", "Шалом", "Пушкинская школа".

Напомним, не так давно другая звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Марк Горонок рассказал о страшной аварии. Актер попал в ДТП в августе 2019 года. Знаменитость пережила сложную операцию. Медикам пришлось "собирать" руку артиста. Также значительные травмы получила мама Горонка.