Губин впервые вышел на сцену после длительного затворничества

Насколько стремительно в свое время зажглась звезда Андрея Губина, настолько быстро она и потухла. После всенародного признания и заполненных концертных залов артиста ожидало забвение.
Преданные поклонники не могли понять, с чем связно длительное отсутствие кумира. Андрей Губин вновь дал о себе знать лишь через несколько лет. Он пришел на съемки передачи Леры Кудрявцевой и рассказал, что серьезная болезнь внесла коррективы в планы на жизнь.
Позже в прессе активно распространялась информация о том, что Губин готовится к триумфальному возвращению на сцену. Однако певец оказался менее воодушевленным и сообщил, что творчеством заниматься не планирует. Теперь выяснилось, что автор хита "Мальчик-бродяга" переосмыслил свое решение.
Участник шоу "Голос" Илья Бардо опубликовал в своем "Инстаграм" фрагмент недавнего выступления Андрея Губина. Артист вышел на сцену в одном из московских караоке-баров.
Бардо поведал, что личное знакомство с Губиным произвело на него неизгладимое впечатление. Певец отметил, что коллега по цеху оказался крайне приятным человеком. Бардо выразил огромное уважение Губину за достижения на поприще шоу-бизнеса.
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