Дочь показала место проживания тяжелобольной Заворотнюк

О текущем образе жизни Анастасии Заворотнюк мало что известно. Дочь актрисы иногда позволяет общественности узнать некоторые подробности об укладе своей семьи.

Анна Заворотнюк обнародовала в своем "Инстаграме" свежее фото, которое вызвало широкий резонанс в СМИ. Дело в том, что дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" показала то место, где находится Анастасия Заворотнюк.

Уточняется, что Анна сфотографировалась на территории частного дома в Крекшино. Особняк, о котором идет речь, Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк приняли решение приобрести еще восемь лет назад. Годами позже звездная чета перебралась за город из столичной жилплощади.

На свежем снимке Анна Заворотнюк предстала в новом образе. Девушка постригла волосы, желаемый результат ее, судя по всему, разочаровал. "Принимаю ситуацию такой какая она есть, волосы отрастут, обиды пройдут. А мои близкие любят меня любой. Спасибо вам огромное за поддержку. Если бы вы только знали, как это было важно для меня", – написала она в своем "Инстаграме".

Подписчики преображение Анны оценили по достоинству. "А тебе идёт такая прическа", "Какой хороший густой срез! Убрали все ненужное, и волосы все равно длинные", "Анечка прекрасна с любой длиной", – поделились мнением комментаторы.