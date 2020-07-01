Дочь показала место проживания тяжелобольной Заворотнюк

Анна Заворотнюк обнародовала в своем "Инстаграме" свежее фото, которое вызвало широкий резонанс в СМИ. Дело в том, что дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" показала то место, где находится Анастасия Заворотнюк.
Уточняется, что Анна сфотографировалась на территории частного дома в Крекшино. Особняк, о котором идет речь, Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк приняли решение приобрести еще восемь лет назад. Годами позже звездная чета перебралась за город из столичной жилплощади.
На свежем снимке Анна Заворотнюк предстала в новом образе. Девушка постригла волосы, желаемый результат ее, судя по всему, разочаровал. "Принимаю ситуацию такой какая она есть, волосы отрастут, обиды пройдут. А мои близкие любят меня любой. Спасибо вам огромное за поддержку. Если бы вы только знали, как это было важно для меня", – написала она в своем "Инстаграме".
Подписчики преображение Анны оценили по достоинству. "А тебе идёт такая прическа", "Какой хороший густой срез! Убрали все ненужное, и волосы все равно длинные", "Анечка прекрасна с любой длиной", – поделились мнением комментаторы.
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