Авария с пьяным Михаилом Ефремовым оказалась смертельной

Накануне, 8 июня, Михаил Ефремов попал в аварию. Автомобиль артиста на полном ходу столкнулся с другой машиной. Ее водитель скончался в больнице.

Михаил Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы. На Смоленской площади иномарка, которой управлял популярный артист, выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном. Его водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Что касается Ефремова, то он не пострадал. Медицинское освидетельствование выявило наличие алкоголя в его крови. Было возбуждено уголовное дело, актеру грозило от трех до семи лет лишения свободы.

Утром 9 июня стало известно, что водитель фургона умер в больнице. Теперь Ефремов может получить тюремный срок от пяти до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность в течение трех лет.

Пока актер ждал итогов медосвидетельствования, с ним пообщались журналисты. Ефремова говорил медленно и невнятно, использовал нецензурную лексику. На вопрос собеседника, понимает ли артист, что произошло, ответил утвердительно. "Понимаю, что я вдарился в машину", – пояснила звезда.

Когда Ефремову сказали, что в аварии пострадал человек, он удивился: "Да ладно?! Не так уж сильно пострадал..." Услышав, что травмы у водителя фургона серьезные, Михаил немедленно нашелся с ответом. "Я его вылечу. Денег до ***", – пообещал актер. Он добавил, что не помнит, как выехал на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что в автомобиле Михаила Ефремова были пассажиры – его коллега Иван Стебунов с супругой. Однако затем артист заявил, что приехал туда вместе с женой, когда узнал о произошедшем. Через несколько минут, по его словам, туда прибыл и Сергей Гармаш. Затем Стебунов отправился с Ефремовым в отдел полиции, а уже потом все разъехались домой.