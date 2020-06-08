Уставший Плющенко нашел для Рудковской новую пару после слухов о любовнице

Похоже, что Олимпийскому чемпиону надоело принимать участие в миниатюрах, танцах и юмористических сценках жены, которые она снимает для Instagram. Для этой роли Плющенко пригласил танцора Дмитрия Красилова, пластичного "пухляша" из питерской группы Little Big, которого весь мир полюбил после премьеры их клипа для Евровидения.
Невысокий и довольно упитанный мужчина совершенно не выглядит как танцор. Но как только включается музыка, от "пухляша" невозможно оторвать глаз, настолько пластичным оказывается Красилов. Гном Гномыча, сына Яны и Евгения, танец маминого нового партнера не впечатлил. А вот подписчики Рудковской разразились комментариями.
"Вот это партнер", "Вам школу по танцам нужно открыть после карантина", "Какой умница Женя, что позаботился о партнере танцев даже при отсутствии", – писали восхищенные поклонники Рудковской.
Кто-то из комментаторов поинтересовался, почему Плющенко не сидит на карантине дома. Некоторые припомнили недавние слухи в проблемах звездной пары в личной жизни. Нашлись те, кому в принципе оказались не по душе подобные "кривляния". "Миксер мне в глаз! Что я только что посмотрела?", "Яна! Верните срочно мужа!", - писали они.
Напомним, что в конце 2019 года СМИ активно писали о том, что у Евгения Плющенко появилась новая пассия. Якобы, известный фигурист завел любовницу в Санкт-Петербурге. Слухи подогревали папарацци, которые то и дело ловили Рудковскую в плохом расположении духа, особенно во время совместных выходов на публику с мужем. Но, скорее всего, пара просто утратила правильные роли гармоничных позиций относительно друг друга. А все потому, что семья Рудковской и Плющенко стала слишком похожа на бизнес-предприятие.
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