Звезда Comedy Woman ошарашила неожиданным признанием

Знаменитость призналась, что давно ходит к психологу. Специалист помогает ей справиться с душевными проблемами. "Всегда прилично одеваюсь на прием, как на праздник! Иду с надеждой, что не буду рыдать, но беру косметику в любом случае", – рассказала Наталия Медведева в личном микроблоге.
Пост актрисы ошарашил поклонников. Они не поверили, что такой яркой и жизнерадостной женщине может понадобиться помощь. "Поорать матом несколько минут куда дешевле", "Зачем к психологу? У Вас разве какие-то проблемы?" – написали комментаторы.
Многие поддержали Наталию Медведеву и поделились своим опытом. "Мне нравится рыдать на сеансах. Если не поплачу, то чувствую незавершенность. Хотя, конечно, смотря, о чем слезы", "Когда я ходила к психологу, тоже любила пореветь", – обратились к звезде Comedy Woman поклонники.
Ранее Наталия Медведева разместила в своем инстаграм-аккаунте архивные фотографии, где она запечатлена на последних сроках беременности. Кадры были сделаны в 2015 году. "Я была огромной. Набрала 16 килограммов, но выглядит как 100", – вспомнила знаменитость.
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