"Они вместе с юности": раскрыта правда о неразлучном с Киркоровым красавчике

С Филиппом Киркоровым работает команда из 40 профессионалов. Ни одного из них из-за бушующей в мире пандемии коронавируса певец не уволил, всем продолжает исправно платить.
"200 тысяч у него уходит на оплату гримера и стилиста, которые с ним работают не первый год. Еще есть музыканты и балет, – рассказал промоутер Сергей Лавров. – При этом я не думаю, что у Киркорова большая "подушка безопасности". Все гонорары он тратил на свои наряды, детей и на содержание недвижимости. Он об этом не говорит, на жизнь не жалуется, но я знаю, что и ему сложно, поскольку он жил от кредита к кредиту. Возьмет кредит на шоу – через год отдает. Потом купил детям дом – снова берет кредит".
Не отказался Филипп, который сейчас, как все, сидит дома, и от личных телохранителей. Хотя, казалось бы, зачем они в это время... В обычные дни бодигарды с ним вместе были и за кулисами, и на банкетах. На фестивале "Новая волна" в Сочи охранники стояли у общественного туалета, где делал свои дела король российской эстрады. Словом, ближе секьюрити к Киркорову никто не подходит.
"Один из них с юности с Киркоровым работает. Вот и считайте: за двух охранников Киркорову приходится платить ежемесячно около 300 тысяч рублей", – заявил Лавров, который в курсе всей звездной бухгалтерии.
Напомним, что на апрель у Филиппа Киркорова были запланированы концерты в Кремле. Шоу пришлось перенести на будущий год.
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