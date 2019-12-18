"Нашел на сайте гей-знакомств": Киркорова сняли с обнаженным парнем

Артистам надо следить за каждым словом, за каждым жестом, чтобы не попасть впросак. Все фиксируется камерами и сотнями любопытных глаз. Филипп Киркоров уж на что опытный боец, однако расслабился и оказался в неловкой ситуации.

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