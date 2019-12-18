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"Нашел на сайте гей-знакомств": Киркорова сняли с обнаженным парнем

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Артистам надо следить за каждым словом, за каждым жестом, чтобы не попасть впросак. Все фиксируется камерами и сотнями любопытных глаз. Филипп Киркоров уж на что опытный боец, однако расслабился и оказался в неловкой ситуации. 
прочитано 948 раз

За кулисами телефестиваля "Песня года" Егор Крид попросил Филиппа Киркорова записать небольшой ролик для социальных сетей. Король российской эстрады не отказал талантливому юному коллеге и пригласил к себе в гримерную. Он практически не выпускает телефон из рук, и это сыграло с ним злую шутку.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Егор Николаевич Крид (Булаткин)

Егор Николаевич Крид (Булаткин) певец

Общаясь с Кридом, Киркоров неудачно махнул мобильником, и в кадр попало изображение экрана. А там – сексуальный красавец с "кубиками" на животе! Да в призывной позе! Получается, этой картинкой певец и любовался?

Некоторые поклонники предположили, что он изучал анкеты на сайте для гей-знакомств, где желающие сию секунду "подружиться организмами" выставляют себя во всей красе. Другие фанаты усомнились, что Киркоров стал бы "светиться" в таком приложении: ему только пальцем пошевелить, и любой красавец тут же прилетит.

Третьи решили, что все это клевета. Мол, Филипп любит женщин, а голыми парнями любуется по работе – вероятно, подбирает для клипа актеров или танцоров.

Кадр youtube.com

Однако вот что интересно. Когда оплошность звезды стала очевидной, скандальное видео начало покидать интернет. Говорят, менеджмент Филиппа Киркорова старается как можно скорее отовсюду его удалить. 

Автор: 18 декабря 2019, 11:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Выше всех: Киркоров ошарашил гостей Крутого своим ростом

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Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Пппииидддоооррраашшшааккаа!Путину нравится!
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