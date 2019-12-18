"Нашел на сайте гей-знакомств": Киркорова сняли с обнаженным парнем

За кулисами телефестиваля "Песня года" Егор Крид попросил Филиппа Киркорова записать небольшой ролик для социальных сетей. Король российской эстрады не отказал талантливому юному коллеге и пригласил к себе в гримерную. Он практически не выпускает телефон из рук, и это сыграло с ним злую шутку.
Общаясь с Кридом, Киркоров неудачно махнул мобильником, и в кадр попало изображение экрана. А там – сексуальный красавец с "кубиками" на животе! Да в призывной позе! Получается, этой картинкой певец и любовался?
Некоторые поклонники предположили, что он изучал анкеты на сайте для гей-знакомств, где желающие сию секунду "подружиться организмами" выставляют себя во всей красе. Другие фанаты усомнились, что Киркоров стал бы "светиться" в таком приложении: ему только пальцем пошевелить, и любой красавец тут же прилетит.
Третьи решили, что все это клевета. Мол, Филипп любит женщин, а голыми парнями любуется по работе – вероятно, подбирает для клипа актеров или танцоров.
Однако вот что интересно. Когда оплошность звезды стала очевидной, скандальное видео начало покидать интернет. Говорят, менеджмент Филиппа Киркорова старается как можно скорее отовсюду его удалить.
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