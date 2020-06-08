Муж откровенно о разводе с Полиной Гагариной

В Сети на протяжении нескольких недель муссируются слухи о расставании Полины Гагариной с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Мужчина прокомментировал пересуды.

В начале года стали ходить слухи о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков на грани развода. Однако мало кто обратил на это внимание. Влюбленные оформили отношения в 2014 году, и с тех самых пор в Сети судачили о недолговечности этого союза.

Однако в мае появилась информация, будто Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков не живут вместе, но на развод пара еще не подала. Особо наблюдательные поклонники отметили, что Полина не носит обручальное кольцо.

То, что в семье популярной певицы проблемы, косвенно подтвердил Дмитрий Исхаков. Он начал публиковать интригующие стихотворения собственного сочинения. В них фотограф рассуждает об общественном мнении и изменчивой женской природе, намекая на то, что люди слышат звон, но не знают, где он.

Выкладывает Дмитрий и свои старые снимки. Поклонники в восторге от увиденного. "Здрасьте! Вот Полинка теперь локти то сгрызет себе (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Развелась и мужик сразу помолодел лет на 15!" – фамильярно обратился к мужу певицы подписчик в "Инстаграм".

"Да не разводились мы! Йо-майо", – расставил точки над i Исхаков. Мужчина дал понять: если они с Гагариной и разошлись, то развод еще не оформили.