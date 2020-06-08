"За гранью приличия!": Цымбалюк-Романовская устроила демарш после похорон Норкиной

Нелицеприятный пост Виталины Цымбалюк-Романовской о журналистке Юлии Норкиной наделал много шума. Тем более что сравнила пианистка покойницу с Шариковым из "Собачьего сердца".
"Подло. Очень подло. Совершенно безнравственно и глупо. Не понимаю тех, кто пытается оправдать это кощунство Цымбалюк. И что тут понимать? Возможно, она сектант на боевом задании, – пишет разгневанный комментатор. – Как-то мерзко получается – поквитаться с Юлей после ее смерти, радуясь ее безвременной кончине... У Юли репутация принципиальной женщины, всегда готовой помочь тем, кто в беде. Никакая Виталина не разрушит ее авторитет".
Сразу после того, как тело Норкиной было предано земле, киевская пианистка ответила негодующим. Она устроила демарш против несправедливых обвинений в свой адрес.
"Это был пост о человеческом достоинстве и культуре отношений в обществе, – заверила Виталина. – О том, как важно публичным людям вести себя хорошо и следить за своим поведением. Передачи часто провоцируют людей на поступки, которые за гранью приличия, поэтому публичным людям надо просто держать себя в руках, следить за своими нервами, работать над собой".
Напомним, что 15 мая 2018 года в эфир Первого канала вышла передача "Пусть говорят", посвященная разводу Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Юлия Норкина была приглашена в студию в качестве эксперта. Она не только оскорбляла бывшую жену актера, но и толкала, отгоняя от Тамары Семиной: "Ушла отсюда! Пошла вон! Позорница!"
"Обзываться нельзя, это некрасиво, – заявила Виталина в интервью Пятому каналу. – Я себе такого не позволяю и призываю к этому других. Считаю, что мы должны жить в хорошем окружении, достойном и культурном. А когда журналист, человек с высшим образованием подходит и толкает меня, начинает обзывать... Со мной такое было в первый раз. Я считаю, что это неприлично, поэтому и сделала пост о человеческом достоинстве".
Популярные темы форума
Рифмы для тети Ли
Всё таки кто тут осведомительница
Зачем Путин меняет Конституцию?
Русские
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
Кто такой Клава??
Самый некрасивый политик
Виталиночка стала копией 🐞 Монро ?
Дезик из Италии
Почему женщина становится страшная