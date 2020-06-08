"За гранью приличия!": Цымбалюк-Романовская устроила демарш после похорон Норкиной

У Виталины Цымбалюк-Романовской обостренное чувство справедливости. В своих смелых суждениях киевская пианистка не взирает на чины и регалии. Порой за эту прямоту ей достается на орехи.

Нелицеприятный пост Виталины Цымбалюк-Романовской о журналистке Юлии Норкиной наделал много шума. Тем более что сравнила пианистка покойницу с Шариковым из "Собачьего сердца".

"Подло. Очень подло. Совершенно безнравственно и глупо. Не понимаю тех, кто пытается оправдать это кощунство Цымбалюк. И что тут понимать? Возможно, она сектант на боевом задании, – пишет разгневанный комментатор. – Как-то мерзко получается – поквитаться с Юлей после ее смерти, радуясь ее безвременной кончине... У Юли репутация принципиальной женщины, всегда готовой помочь тем, кто в беде. Никакая Виталина не разрушит ее авторитет".

Сразу после того, как тело Норкиной было предано земле, киевская пианистка ответила негодующим. Она устроила демарш против несправедливых обвинений в свой адрес.

"Это был пост о человеческом достоинстве и культуре отношений в обществе, – заверила Виталина. – О том, как важно публичным людям вести себя хорошо и следить за своим поведением. Передачи часто провоцируют людей на поступки, которые за гранью приличия, поэтому публичным людям надо просто держать себя в руках, следить за своими нервами, работать над собой".

Напомним, что 15 мая 2018 года в эфир Первого канала вышла передача "Пусть говорят", посвященная разводу Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Юлия Норкина была приглашена в студию в качестве эксперта. Она не только оскорбляла бывшую жену актера, но и толкала, отгоняя от Тамары Семиной: "Ушла отсюда! Пошла вон! Позорница!"

"Обзываться нельзя, это некрасиво, – заявила Виталина в интервью Пятому каналу. – Я себе такого не позволяю и призываю к этому других. Считаю, что мы должны жить в хорошем окружении, достойном и культурном. А когда журналист, человек с высшим образованием подходит и толкает меня, начинает обзывать... Со мной такое было в первый раз. Я считаю, что это неприлично, поэтому и сделала пост о человеческом достоинстве".