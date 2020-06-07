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Дима Билан покорил пользователей Инстаграма редким видео

Дима Билан покорил пользователей Инстаграма редким видео

Дмитрий Билан. Фото: Maksim Konstantinov, Максим Константинов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Билан решил порадовать своих поклонников и на своей странице в Инстаграме разместил трогательное видео, на котором певцу всего 16 лет. Артисту удалось знатно повеселить аудиторию таким архивным роликом.
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Винтажное видео появилось в личном блоге Дмитрия Билана в субботу вечером. Видимо, артист решил поностальгировать вместе со своими многочисленными фанатами. Певец выложил видео, на котором 16-летний мальчик исполняет романс на стихи А. С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье". Как выяснилось, молодым певцов в кадре как раз и был Билан.

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Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Тщательно зализанные волосы и пиджак с широкими плечами на несколько размеров больше побудили подписчиков представить, будто Дима сдает очередной важной экзамен в музыкальной школе. Некоторые фанаты артиста поинтересовались, не отчетный ли это концерт на видео.

"Нашел все-таки! Мне тут 16-17 лет. Татьяна Павловна за роялем! Помню, как она меня подтолкнула к занятию вокалом, люблю вас очень", – так прокомментировал архивные кадры известный исполнитель.

Поклонники Дмитрия не упустили возможности отметить, что уже тогда Билан подавал большие надежды и прекрасно держался на публике. Сам же артист ранее признавался, что долгое время стеснялся выходить на сцену, что мешало ему концентрироваться на своих вокальных данных.

Отметим, что манера подачи певца будто и не менялась с того момента, как юному артисту исполнилось 17 лет. Разве что он только приумножил свой талант и приобрел всемирную популярность.

Автор: 7 июня 2020, 16:49 Источник: Инстаграм Дмитрия Билана ✓ Надежный источник

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