Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда
Даша Жукова дала откровенное интервью
партнеры
Воскресенье
7 июня
Лента новостей
15:49
По пьяни – на балкон Пугачевой: Лещенко рассказал о слежке за певицей
15:29
Андрейченко лишилась дома из-за сильнейшего шторма в Мексике
15:17
"Тронута до слез": дочь Эдуарда Успенского о реакции на ее трагедию
14:59
Путин не смог оторваться и всю ночь смотрел сериал
14:50
"Что за бред?!": бывшая жена Кокшенова возмутилась слухам о борьбе за наследство
14:27
"Его взгляд": Ирина Круг поделилась уникальным кадром
14:26
Сына адвоката нашли связанным в Подмосковье
14:22
Собчак похвалили за рекламу книги про Гитлера
13:56
"Это его особенность": исчезновению оскандалившегося Алибасова нашли объяснение
13:51
"Бездарный": Панин скандально высказался о Кокшенове на похоронах
13:43
Альбина Джанабаева "засветила" лицо младшего наследника Меладзе
13:16
Постоянный стресс довел Любовь Успенскую
13:09
Обиженная участница закатила истерику на шоу "Остров героев"
13:00
Михаил Галустян в золотом боди ошарашил россиян
12:50
Сыровар Олег Сирота стал жертвой кражи
12:33
В Эстонии во время перестрелки убили двух человек
12:31
Любовные письма Людмилы Зыкиной нашлись в неожиданном месте
12:27
"Только не рожай": дочь Машкова высказалась о беременности матери
12:20
Онищенко высказался об отмене карантина в России
12:16
Оголенная Каменских пофилософствовала о жизни
11:54
"Иванушки" – алкоголики": Кирилл Андреев сделала шокирующее признание
11:42
Григория Лепса назвали подлым и обвинили в предательстве
11:31
Сын Галкина жестокого обошелся с сестрой
11:24
За сутки коронавирус в России выявили у 8984 человек
11:17
Переболевших коронавирусом предупредили об опасности
11:14
Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки
11:09
Алена Гаврилова раскрыла тайны личной жизни
10:56
Цымбалюк-Романовская ответила за плевок в сторону мертвой жены Норкина
10:42
Стали известны причины развода российского "буржуя"
10:33
Собчак заплевали за неудачную шутку про негров
10:07
Как Началова: Норкина в гробу выглядела гламурной фотомоделью
08:51
Рапунцель из шоу "Дом-2" заподозрила избранника в измене после "жесткой тусовки"
06:43
Оскорбленная Канделаки оторопела из-за возмутительного хамства
04:15
Игорь Крутой показал трогательное видео с мамой
02:23
Наргиз поведала о желании стать гинекологом
00:13
Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 июня 2020 года
00:09
Пресняков и Подольская представили сыну нового члена семьи
22:35
Тутберидзе больше не может тренировать своих учениц
20:07
Ургант поглумился над скандальным роликом о геях
18:30
Кейт Миддлтон обнародовала странное фото из-за важного события
18:14
Раскрыты свежие подробности смерти Сергея Бодрова
17:53
Умерла бывшая жена легендарного режиссера
17:52
Кети Топурия показала своего возлюбленного
17:47
Алсу отреагировала на бессовестную ложь жены Мартиросяна: Смеюсь до сих пор
17:43
Бывшая жена Гуфа крутит роман со смазливым красавчиком
17:41
Загитова лишилась крупной суммы из-за смертельной пандемии
17:35
Появились подробности похорон жены ведущего Норкина
17:21
Голодающие Семенович и Смехова оказались в одной кровати
17:10
Оголившаяся Орлова возбудила народ
16:58
Умершего участника КВН из-за пандемии коронавируса не смогли нормально похоронить
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Позорница!": Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо мертвой жене Норкина
Цымбалюк-Романовская ответила за плевок в сторону мертвой жены Норкина
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Журналист о ситуации в Белоруссии: Лукашенко напуган, и это видно
Поклонники потеряли Бари Алибасова
"Кошмар": поющая Бузова крупно опозорилась (видео)
Шоу-бизнес
По пьяни – на балкон Пугачевой: Лещенко рассказал о слежке за певицей

По пьяни – на балкон Пугачевой: Лещенко рассказал о слежке за певицей

Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
45 лет назад на музыкальном фестивале "Золотой Орфей" впервые заговорили об Алле Пугачевой, как о талантливой девушке с величайшим голосом. Трансляция шла с курорта "Золотые пески" в Болгарии, где 7 июня 1975 года советской конкурсантке был вручен Гран-при фестиваля.
прочитано 131 раз

Свидетелем столь быстрого восхождения новой яркой звезды стал Лев Лещенко. Если до этого фамилию Пугачевой могли слышать только в узких творческих кругах, то после трансляции фестиваля о ней услышала вся страна. Именно тогда началась великая эпоха примадонны. В самой гуще развития событий оказался уже популярный тогда эстрадный певец Лев Лещенко.

ПО ТЕМЕ

Располневшая и неухоженная Пугачева ужаснула народ

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

В своем интервью артист признался, что многие не просто так называли его "талисманом Аллы Борисовны". Исполнители часто шутили между собой по этому поводу и отмечали особую закономерность: когда Алла была премьершей на двух фестивалях – "Золотой Орфей" на Золотых песках в 1975 г. и "Сопот" в Польше в 1978 г. – Лещенко пел там рециталы. Артистов нельзя назвать суеверными, но они часто обращают внимания на такие знаки судьбы.

Помимо Льва Валерьяновича и Аллы как творческого костяка, в делегации был один сопровождающий и один сотрудник из Министерства культуры – достаточно современные по тем временам ребята, а в членах жюри был пианист Констанин Орбелян. Объединившись, делегация плотно держалась друг друга и старалась всегда быть вместе.

Тогда впервые и заговорили о "двойных агентах" и специальных "смотрящих", которые повсюду контролировали артистов. Лещенко отметил, что для тех времен это была настолько естественная форма бытия, что их сознание от этого никак не страдало, а все воспринималось в порядке вещей.

Интересно отметить, что Алла Борисовна никаким образом не реагировала на вызовы красивой заграничной жизни и подпольный контроль. По словам Льва Лещенко, примадонна была увлечена исключительно рабочим процессом и погружена в задачу своей миссии – выступление на фестивале. Пугачева на репетициях не раскрывалась в полной мере, поэтому никто не мог заранее предугадать победу. Лев Валерьянович предположил, что Алла делала это специально: ей не хотелось показывать главные козыри. Но мысль о победе была у артистов изначально, и все говорили, что это – Гран-при.

Народный артист РСФСР вспомнил, что до Всесоюзного конкурса у Аллы действительно не очень что-то получалось, а потом ей удалось так рвануть, что ее сразу все заметили.

"Тогда все-таки была селекция, невозможно было проскочить "на шару" – типа песню где-то спел… Ну и что? Очень сложно было пробиться наверх", – прокомментировал Лев Лещенко.

Автор: 7 июня 2020, 15:49 Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Журналист о ситуации в Белоруссии: Лукашенко напуган, и это видно
Путин указал главе "Норникеля" на ошибку: Не пришлось бы нести такие расходы
Лукашенко перед выборами накинулся на оппонента: Наглец, такой чистый и пушистый!
Путин поздравил дозвонившегося ему Трампа

Шоу-бизнес

Любовные письма Людмилы Зыкиной нашлись в неожиданном месте
"Только не рожай": дочь Машкова высказалась о беременности матери
Оголенная Каменских пофилософствовала о жизни
"Иванушки" – алкоголики": Кирилл Андреев сделала шокирующее признание

Проишествия

Режим ЧС и гнев Путина: разлив топлива в Норильске обернулся серьезными последствиями
На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Как Началова: Норкина в гробу выглядела гламурной фотомоделью

Ведущей сделали дорогой посмертный макяиж
Шоу-бизнес

Андрейченко лишилась дома из-за сильнейшего шторма в Мексике

Зеезда переехала в гостиницу
Шоу-бизнес

"Тронута до слез": дочь Эдуарда Успенского о реакции на ее трагедию

Татьяна не считает себя проигравшей
Шоу-бизнес

"Это его особенность": исчезновению оскандалившегося Алибасова нашли объяснение

Адвокат Жорин прокомментировал пропажу продюсера

Гороскоп

Совет на выходные 6-7 июня 2020 года
Гороскоп на выходные 6-7 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Василиса Володина предупредила россиян о важных последствиях грядущего лунного затмения

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова лишилась крупной суммы из-за смертельной пандемии
Светлана Журова потеряла ребенка
"Было трудновато": олимпийская чемпионка откровенно о сложностях в работе с Тутберидзе
Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+