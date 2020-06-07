"Иванушки" – алкоголики": Кирилл Андреев сделала шокирующее признание

Участник группы "Иванушки International" рассказал о проблемах в коллективе со спиртным. Пристрастие к бутылке едва не разрушило брак Кирилла Андреева.



О трудном периоде жизни "черненький" из "Иванушек International"поведал Лере Кудрявцевой в шоу "Секрет на миллион" на НТВ. Супруга певца Лолита считает, что проблемы с алкоголем в какой-то момент стали краеугольным камнем в группе.

Она вспомнила, как ей приходилось отнимать у мужа бутылку. Примечательно, что дома Кирилл Андреев не буянил, а тихо шел спать. Однако на утро артист жаловался супруге, что ему очень плохо. Сначала она поддерживала его, говоря, что все пройдет. Но в какой-то момент терпение женщины лопнуло. Она припугнула солиста "Иванушек International" тем, что собирается уйти от него.

Сам же Кирилл Андреев в то время не видел проблемы с алкоголем. Ежедневные посиделки исполнителей были способом расслабиться. Они были молоды и здоровы, поэтому пристрастие казалось не таким пугающим.

Последней каплей для участника группы "Иванушки International" стали слова жены о том, что если он не прекратит, то она его бросит, а также злополучная драка на 30-летие, когда один из гостей проломил ему череп. Когда Кирилл Андреев завязал со спиртным, то стал переживать за коллегу по сцене – Олега Яковлева, который умер в 2017 году от цирроза печени.

Смерть друга стала для певца неожиданностью, как и для его коллеги Андрея Григорьева-Апполонова. В студии "Секрета на миллион" Кирилл Андреев признался, что уже много лет не употребляет алкоголь и прекрасно себя чувствует. Сейчас даже в райдере группы "Иванушки International" нет пункта о спиртном.