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72-летний Винокур показал свои наколки

72-летний Винокур показал свои наколки

Владимир Винокур. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Владимир Винокур удивил поклонников внешним видом. Оказывается, у знаменитого юмориста есть татуировки.
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Россияне привыкли видеть артиста в белой рубашке и в костюме с бабочкой. На самоизоляции Владимир Винокур поделился в своем инстаграм-аккаунте домашним снимком с четырехлетним внуком Федором.

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 Владимир Натанович Винокур

Владимир Натанович Винокур актер, юморист

Юморист предстал в майке. На фото на руках звезды видны татуировки. Фолловеры живо прокомментировали неожиданный пост Владимира Винокура. "Дед хиповый!", "Круто", – высказались подписчики.

Самоизоляцию артист, его супруга Тамара и дочь Анастасия с внуком Федором проводят на даче юмориста. Владимир Винокур занимается спортом на тренажерах и успел организовать новый проект на удаленке.

Владимир Винокур скучает на карантине по сцене. Он признался, что хочет сделать новую программу. Знаменитый юморист говорил о том, что подобная ситуация у него впервые в жизни. Ему приходится придумывать способы больше двигаться. Артисту с трудом удается перестроиться на новый ритм жизни.

Автор: 5 июня 2020, 17:50 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Юдашкина и Винокур померялись животами

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