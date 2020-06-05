Юлечка забрала: после смерти Кокшенова вновь заговорили о его связи с Началовой

В 2001 году на экраны вышла комедия Михаила Кокшенова "Герой ее романа". По сюжету нефтяной магнат Виктор по прозвищу Шеф приезжает в Москву с далекого Севера. В Первопрестольной его ждут рестораны, казино, стриптиз-клубы, девушки... Однажды по телевизору Шеф видит юную певицу Ольгу Качалову и понимает, что это – его идеал. А ведь когда деньгам нет счета, мечты становятся явью.
Ольгу Качалову сыграла стремительно взлетающая в ту пору на эстрадный Олимп певица Юлия Началова. У них даже имена созвучны! На съемочной площадке 20-летняя актриса и 65-летний режиссер очень сблизились и подружились. Позже Началова часто вспоминала те съемки с благодарностью.
Когда в марте 2019 года певица скоропостижно ушла из жизни, Михаил Кокшенов очень переживал. Правда, сам на похоронах не был – состояние здоровья не позволило. Он ведь перенес инсульт, долго восстанавливался в отделении реанимации московской ГКБ № 1. А после выписки на публике не появлялся. Теперь с Юлечкой он встретится на том свете...
Напомним, на Троекуровском кладбище с 1975 года хоронят граждан, отмеченных государственными званиями и наградами – деятелей науки, культуры и спорта. В прошлом году здесь нашли последний приют актеры Иван Бортник, Алексей Булдаков, Сергей Юрский, режиссер Марлен Хуциев.
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