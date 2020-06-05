Зазвездил и отказался выступать для детей: от Юлиана отвернулись близкие

Певец Юлиан в последнее время известен не новыми песнями, а скандалами. Бывший друг раскрыл непрезентабельные подробности жизни артиста.

На днях в новом выпуске шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" некогда известный певцы Юлиан и Анастасия без стеснения перед зрителями ругались. Пара, оформившая отношения весной прошлого года, уже зимой объявила о разводе. Однако до сих пор супруги официально в браке. Всему виной пандемия коронавируса и введенный вследствие этого режим самоизоляции.

Корреспондент Олег Перанов, как и прочие, посмотрел новый выпуск скандально известной передачи, однако надолго его не хватило, потому что, будучи давно знакомым с Юлианом, он убежден, что все это шоу – обман.

Они познакомились в 90-ых годах, тогда Юлиан был успешен, пользовался благосклонностью легендарных автором Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, он был вхож в квартиру Аллы Баяновой. Однако все изменилось. "В какой-то момент, а я помню в какой, у тебя сорвало крышу, ты решил – звезда. И в этот период от тебя отвернулись и Пахмутова, и другие", – отметил Перанов.

"Твои запои все помнят", – едко отметил он, напомнив, что когда-то Юлиан снимался в пикантной фотосессии, дал интервью, сообщив, что он счастлив, а потом обвинил журналистов в обмане. Однако Перанов утверждает, что видел верстку с материалом, где Юлиан якобы сам их подписал: "Утверждаю". "Ты за это получил деньги, есть свидетели", – заявил Перанов.

Что касается любовных отношений Юлиана с Анастасией, то тот в них категорически не верит. "Вы со своей подругой разыграли целый спектакль с продолжением… Мы знаем, сколько стоят такие "откровения" на ток-шоу – от 500 тысяч рублей за передачу на человека", – со знанием дела отметил Перанов.

При этом он напомнил Юлиану, как тот будто бы отказался петь в интернате для детей с ограниченными возможностями, потому что это было бесплатно. "Ты с женщинами известными только на фотографиях. Мне жаль тебя! Зарабатываешь хайпом, но это – пук, а не хайп! И жаль зрителей, которые верят, что кто-то там "поженился" – "развелся", – завершил свое обращение к артисту Олег Перанов.