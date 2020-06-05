Подавшая на развод Пелагея перестала быть похожей на себя

В прошлом году артистка сообщила поклонникам печальное известие: она решила расстаться с супругом. Певица Пелагея пообещала сохранить дружеские отношения с хоккеистом ради совместного воспитания ребенка. Назвать причину краха союза она отказалась.
По некоторым данным, Иван Телегин завел любовницу. В пользу этих слухов говорит то, что сразу после объявления о расставании спортсмен стал выходить в свет с новой избранницей – предпринимательницей Марией Гончар. Влюбленные публикуют совместные интимные фотографии в социальных сетях.
Певица Пелагея скрывает подробности личной жизни, игнорируя вопросы навязчивых журналистов и поклонников. На развод она подала в этом году. Вероятно, артистка надеялась восстановить отношения с Иваном Телегиным.
На днях знаменитость рассказала, что решилась на перемены. В "Инстаграм" она продемонстрировала свой новый имидж. Звезда укоротила волосы и выстригла челку. "Вспомнила 2014-й. И настроение улучшилось!" – рассказала певица Пелагея.
Многие комментаторы признались, что не сразу узнали артистку на фотографии. "Другой человек", "На себя уже не похожа", "Стрижка Вас очень изменила", "Теперь придется привыкать к новому образу", – поделились мыслями подписчики.
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