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"Какой красивый ребенок": счастливый Лепс сообщил о пополнении в семье

Григорий Лепс. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Григорий Лепс объявил о пополнении в семье. Счастливый артист показал поклонникам своего малыша.
прочитано 17458 раз

На днях появилась информация о том, что семья Григория Лепса стала больше. Подробностями исполнитель поделился на своей странице в "Инстаграм". На опубликованном снимке он держит на руках щенка. В подписи к фото артист уточнил, что малыша зовут Джонни.

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Григорий Викторович Лепс певец

Пользователи Сети поздравили знаменитость с пополнением. Некоторые отметили, что питомец похож на своего хозяина. "Два красавца!", "У вас одинаково добрые глаза", "Какой красивый ребенок. Поздравляю. Долгой и счастливой жизни", – поделились мыслями комментаторы.

Напомним, что у певца четверо детей. Наследница Инга родилась в браке Григория Лепса с администратором ресторана Светланой Дубинской. Дочерей Еву, Николь и сына Ивана подарила звезде вторая жена, артистка балета Лаймы Вайкуле, Анна Шаплыкова.

Ранее Григорий Лепс высказался о скандале вокруг Иосифа Пригожина. Россияне обрушились с критикой на продюсера после его заявления о бедственном положении артистов. Певец сообщил, что в тяжелой ситуации из-за эпидемии оказались не только музыканты, но и простые граждане – шахтеры, колхозники.

Автор: 30 июня 2020, 10:49 Источник: Instagram

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