"Какой красивый ребенок": счастливый Лепс сообщил о пополнении в семье

На днях появилась информация о том, что семья Григория Лепса стала больше. Подробностями исполнитель поделился на своей странице в "Инстаграм". На опубликованном снимке он держит на руках щенка. В подписи к фото артист уточнил, что малыша зовут Джонни.
Пользователи Сети поздравили знаменитость с пополнением. Некоторые отметили, что питомец похож на своего хозяина. "Два красавца!", "У вас одинаково добрые глаза", "Какой красивый ребенок. Поздравляю. Долгой и счастливой жизни", – поделились мыслями комментаторы.
Напомним, что у певца четверо детей. Наследница Инга родилась в браке Григория Лепса с администратором ресторана Светланой Дубинской. Дочерей Еву, Николь и сына Ивана подарила звезде вторая жена, артистка балета Лаймы Вайкуле, Анна Шаплыкова.
Ранее Григорий Лепс высказался о скандале вокруг Иосифа Пригожина. Россияне обрушились с критикой на продюсера после его заявления о бедственном положении артистов. Певец сообщил, что в тяжелой ситуации из-за эпидемии оказались не только музыканты, но и простые граждане – шахтеры, колхозники.
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