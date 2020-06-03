У Аллы Пугачевой в паспорте оказалась другая фамилия

Биографию главной советской и российской эстрадной звезды Аллы Пугачевой все знают прекрасно. Мол, по матери она – Одегова, и Пугачева – по отцу. Но так было не всегда...

Как известно, Алла Пугачева замужем уже в пятый раз. И хотя с Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным она не только расписывалась в ЗАГСе, но и венчалась в храме, фамилию мужей не взяла.

А вот во времена первого своего замужества звезда стала Орбакене. Причем Пугачева поменяла не только паспорт, но и все документы.

Брак с цирковым артистом Миколасом Орбакасом у Пугачевой был коротким – всего четыре года. Но все это время она официально носила фамилию Орбакене. Это было серьезным поступком с ее стороны, поскольку фамилия Пугачевой на тот момент была уже известна в эстрадной среде.

Рожденная в том браке дочь Кристина стала Орбакайте. Именно такая форма фамилий у незамужних девушек в Литве. Правда, по правилам литовской грамматики после заключения брака оставаться Орбакайте невозможно. Говоря чисто теоретически, в замужестве с Пресняковым Кристина была обязана зваться Преснякене, а с Байсаровым – Байсарене. Хотя с теми мужчинами у Кристины не были официально оформлены отношения. Бизнесмен Михаил Земцов в 2005 году стал первым ее законным мужем.

Но вернемся к Пугачевой. После первого развода она вернула свою звучную фамилию. Правда, некоторые поклонники часто думали, что это ее эффектный сценический псевдоним – уж очень ее бунтарский дух напоминал натуру предводителя крестьянского восстания Емельяна Пугачева.