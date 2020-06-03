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Миронов заявил о бедственном положении артистов театра: Мне не смешно

Миронов заявил о бедственном положении артистов театра: Мне не смешно

Евгений Миронов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Евгений Миронов в инстаграм-аккаунте рассказал о трудностях, с которыми столкнулся из-за коронавируса. Он отметил, что ему грустно, когда кто-то шутит на тему пандемии.
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Артист обратил внимание народа на то, что высмеивать людей, которые пытаются решить проблему, – сомнительное удовольствие. Как заявил руководитель Театра Наций, он столкнулся с инфекцией лицом к лицу: болеют его коллеги, друзья и знакомые. Да и сам режиссер неоднократно сдавал тест на COVID-19, чтобы иметь возможность увидеть старенькую маму.

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Евгений Миронов отметил, что театр, которым руководит, закрыт. Пока сложно сказать, когда сцена сможет вновь принять зрителей. Съемки и другие работы в кино остановлены, поэтому многие артисты находятся в бедственном положении. "Мне не смешно", –

Актер обратил внимание на то, что даже после выхода с карантина люди все равно будут носить маски, перчатки и соблюдать профилактические меры еще очень долго. Режиссер боится, что после шуток на тему пандемии и тех, кто с ней борется, народ почувствует облегчение и станет беспечно относиться к здоровью.

"Поэтому, когда я вижу шутки про коронавирус, мне не смешно, а больно", – говорит звезда. Евгений Миронов уверен, что борьба с инфекцией еще не на финальной стадии, просто ни у кого не осталось ни материальных, ни моральных сил соблюдать самоизоляцию.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Столь болезненную реакцию артиста вызвало шуточное видео Максима Галкина, в котором юморист спародировал беседу Путина и Собянина. Ролик оценили в Сети, однако худруку Театра Наций он показался кощунством.

Автор: 3 июня 2020, 16:33 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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