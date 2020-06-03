Миронов заявил о бедственном положении артистов театра: Мне не смешно

Евгений Миронов в инстаграм-аккаунте рассказал о трудностях, с которыми столкнулся из-за коронавируса. Он отметил, что ему грустно, когда кто-то шутит на тему пандемии.

Артист обратил внимание народа на то, что высмеивать людей, которые пытаются решить проблему, – сомнительное удовольствие. Как заявил руководитель Театра Наций, он столкнулся с инфекцией лицом к лицу: болеют его коллеги, друзья и знакомые. Да и сам режиссер неоднократно сдавал тест на COVID-19, чтобы иметь возможность увидеть старенькую маму.

Евгений Миронов отметил, что театр, которым руководит, закрыт. Пока сложно сказать, когда сцена сможет вновь принять зрителей. Съемки и другие работы в кино остановлены, поэтому многие артисты находятся в бедственном положении. "Мне не смешно", –

Актер обратил внимание на то, что даже после выхода с карантина люди все равно будут носить маски, перчатки и соблюдать профилактические меры еще очень долго. Режиссер боится, что после шуток на тему пандемии и тех, кто с ней борется, народ почувствует облегчение и станет беспечно относиться к здоровью.

"Поэтому, когда я вижу шутки про коронавирус, мне не смешно, а больно", – говорит звезда. Евгений Миронов уверен, что борьба с инфекцией еще не на финальной стадии, просто ни у кого не осталось ни материальных, ни моральных сил соблюдать самоизоляцию.

Столь болезненную реакцию артиста вызвало шуточное видео Максима Галкина, в котором юморист спародировал беседу Путина и Собянина. Ролик оценили в Сети, однако худруку Театра Наций он показался кощунством.