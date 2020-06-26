Подруга Пугачевой шокировала предсмертными снимками Волчек

Алина Редель – ближайшая подруга Аллы Пугачевой, они даже живут по соседству. Художник, галерист, продюсер, покровитель больниц и храмов рядом с певицей уже более 40 лет. В свое время именно Редель посоветовала певице заморозить яйцеклетки. Как и Примадонна, она дружила с актрисой и худруком Галиной Волчек.



"Сегодня полгода, как нет с нами Галины Борисовны. Большая потеря! Светлая память! Скучаем, любим, помним!" – написала Редель на своей странице в соцсети "Инстаграм". Она поделилась снимками, сделанными, очевидно, незадолго до кончины худрука "Современника". Увиденное для многих стало шоком.

Судя по интерьеру, фотографировались дома у Алины Редель. Галина Борисовна запечатлена в инвалидном кресле, в которое села еще в 2014 году из-за проблем со спиной – ей диагностировали межпозвонковую грыжу. Врачи предлагали операцию на позвоночнике, но без гарантий того, что боли пройдут. Актриса отказалась, поскольку сердце могло не выдержать наркоза.

Также видны на снимках зажигалка и сигареты. Без сигареты в руке Галину Беровну (ее настоящее отчество) сложно представить – она могла выкуривать до восьми штук в час. Не бросала, будучи тяжело больной и имея проблемы с легкими и сердцем, хотя о вреде курения предупреждали многократно – и врачи, и даже дети Аллы Пугачевой.

Рядом с курительными принадлежностями заметны упаковка таблеток и карманный ингалятор, которым пользуются люди, страдающие от бронхиальной астмы и хронического бронхита. Получается, с легкими у Волчек тоже было не все в порядке...

Напомним, что Галина Волчек умерла 26 декабря 2019 года в возрасте 86 лет после пневмонии – от отека мозга и легких. Похоронили ее за два дня до Нового года на Новодевичьем кладбище столицы.