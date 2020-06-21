Неприлично дорогой наряд Волочковой в церкви шокировал прихожан

Новость о том, что Анастасия Волочкова посетила храм в несуразном виде, разлетелась по всем социальным сетям. Остается только гадать, что готовит балерина для своего следующего эпатажного выхода в свет.

Из-за того, что границы до сих пор закрыты, а во всем мире продолжает бушевать пандемия коронавируса, звездам российского шоу-бизнеса приходится путешествовать по просторам родной страны. Выбор Анастасии Волочковой пал на старейший культурный центр Нижнего Поволжья. Прима Большого театра отправилась на разведку в Астрахань.

Во время длительной экскурсии по городу Волочкова посетила местный Кремль и зашла на территорию, прилегающего к нему храма. Анастасия была безумно рада, что место открыто для посещения и сразу отправилась фотографироваться на входе в храм.

"Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент, когда шла служба. Так здорово, что теперь храмы открыты и молиться можно не только дома", – восхитилась своим визитом Волочкова.

Стоит отметить, что в этот день в городе стояла настоящая астраханская жара: палящий зной и ни грамма ветерка. Балерина выбрала наряд, идеально подходящий для такой погоды. Анастасия путешествовала в летнем платье в пол и зимней шубе.

Местные жители и прихожане остались в недоумении после громкого визита примы. Никто так и не понял, зачем артистка надела на себя меха в такую жару. Подписчики балерины в Инстаграме поддержали астраханцев и высказались по поводу нового образа Волочковой.

Кто-то отметил, что Анастасия совершенно не умеет подстраиваться под погодные условия и напомнил, как балерина зимой щеголяла по Москве в одном нижнем белье и меховой накидке. Другая половина поклонников примы Большого театра предположила, что таким образом Волочкова напоминает о себе и собирает лайки. Видимо, в голове у Анастасии просто перепутались сезоны.