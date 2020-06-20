Полина Гагарина в леопардовом бикини решила сбежать от поклонников

Артистка решилась подать знак своим фанатам в пятницу вечером, опубликовав в своем инстаграм аккаунте фотографию, на которой девушка предстала в эротичном леопардовом бикини.
Полина Гагарина рассказала о последних событиях из своей жизни и попросила поклонников не переживать за нее, когда та пропадает на несколько дней. Певица призналась, что практикует "Инста-детокс" и старается отучить себя от интернет зависимости.
В то время, как Полина проводит время на природе вместе со своей семьей, фанаты певицы продолжают задавать неудобные вопросы. Многие предположили, что таким образом Гагарина переживает разрыв с бывшим мужем. Остается только гадать, помогает ли отсутствие Инстаграма залечить душевные раны артистки.
"Потеряли меня? Я тууут!"ПОГОДЫ" стоят нынче необычайные! Мы установили Миюшке бассейн побольше, весь день проводим на веранде, пьём лимонады да песни поём!", – радостно прокомментировала пятничную фотографию звезда.
Пользователи сети обратились к девушке по имени и отчеству и попросили больше не скрываться от них. Полина Сергеевна проигнорировала паническое настроение фанатов и не стала отвечать на комментарии.
Напомним, популярный исполнитель и бизнесмен Эмин Агаларов выдал новые подробности развода с моделью Аленой Гавриловой и прокомментировал слухи о романе с Полиной Гагариной. Поклонники звезд убеждены, что неспроста новости о разводе Полины и Эмина появились одновременно. Однако Эмин опроверг информацию о романтических отношениях с певицей.
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