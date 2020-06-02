"Он тупой": обиженный Лоза плюнул в Киркорова

Юрий Лоза резко отреагировал на шуточный ролик Филиппа Киркорова, в котором он сравнил коллегу с аппендицитом. Музыкант считает, что король российской эстрады сделал это не от большого ума.



Композитор признался, что после просмотра видео испытывает к Филиппу Киркорову только жалость. Он не понимает, как певец в ролике объединил такие понятия, как анус, простата и аппендицит.

Юрий Лоза отметил, что это то же самое, что объединить стол, стул и уборку. Артист добавил, что если бы его коллега был умный, то знал бы, что в таком случае надо было говорить аппендикс. Он посетовал, что Филипп Киркоров не читает книги, поэтому не знает таких простых вещей.

По мнению исполнителя, у певца много свободного времени, поэтому тот мается дурью. "Уж в 50 лет стыдно быть таким глупым! Хотел подколоть меня, а подставил себя. В очередной раз показал, что он тупой", – плюнул в Филиппа Киркорова обиженный композитор.

Напомним, сюжетом нового выпуска пародийного интернет-шоу Филиппа Киркорова "#Вмаскешоу" стали съемки звезды в программе Елены Малышевой "Жить здорово" Первого канала. По сценарию, ему досталась роль простаты.

Филипп Киркоров отметил, что согласится играть простату, только если в этом же выпуске Николай Басков сыграет анус, а Юрий Лоза – аппендицит. Голос за кадром спросил, почему композитор – аппендицит? Исполнитель объяснил это тем, что он "на фиг никому не нужен".