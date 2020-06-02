"Гаденыши и негодяи": Разин взбешен скандалом с Валерией и Пригожиным

"Считаю нападки на Иосифа Пригожина и Валерию недопустимыми, – заявил Андрей Разин. – Валерия – большой патриот нашей страны. Она безумно талантливая певица и очень любит нашу родину, наших людей. А Иосиф всегда переживает за коллективы, за артистов".
"А эти гаденыши, которые нападают на него, – завистники, негодяи и лизоблюды, которые хотят пролезть в Государственную думу, – отметил Разин. – Ругают всех артистов для того, чтобы пропиариться и избраться депутатами".
"Не приведи Господь, если у нас будут такие депутаты Государственной думы, как Шнур. Конец тогда нашему государству. И никакая реформа Конституции не поможет", – написал Андрей на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
Напомним, что Иосиф Пригожин поддержал в нынешнее нелегкое время людей творческих профессий. За это Сергей Шнуров вылил на продюсера ушат грязи и припечатал отборным матом его семью в сатирическом стихотворении. Иосиф был возмущен: "Все время задевает Леру. Как можно трогать жену, детей? Есть святые вещи – жена, семья. Что вы трогаете-то семью?"
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