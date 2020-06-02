"Гаденыши и негодяи": Разин взбешен скандалом с Валерией и Пригожиным

Андрей Разин – фигура в отечественном шоу-бизнесе значимая. Он не боится высказываться прямо и порой даже дерзко, но всегда по делу. Не мог продюсер пройти и мимо скандала с Валерией и Иосифа Пригожиным. Последнего он знает с конца 80-х годов по работе в "Ласковом мае".

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